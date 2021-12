Deze naaktkalender zonder pretenties gaat toch opvallen aan de muur

Ongemakkelijk bloot of gewoon beelden waarvan een mens vrolijk wordt? Fotograaf Lara Verheijden maakt een opvallend pretentieloze naaktkalender en dat is elk jaar weer een bestseller.

‘Mijn neef vroeg of ik een kalender wilde maken van zijn rugbyteam. Niet helemaal naakt, zei hij, maar bijvoorbeeld met een bal ervoor. Toen dat niet doorging, dacht ik: ik ga er gewoon zelf een maken. Kalenders zijn een beetje een gimmick: niet echt hoge cultuur, maar iedereen kent ze en gebruikt ze. Een mooie manier om kunstfotografie laagdrempelig bij een grote groep mensen te brengen.’

Jonas op de Groenburgwal Beeld Lara Verheijden

De eerste Amsterdamse Naaktkalender uit 2019 is inmiddels al lang uitverkocht. De kalenders die fotograaf Lara Verheijden (31) samen met stylist Mark Stadman sindsdien elk jaar maakt, in oplagen van maximaal tweeduizend stuks, zijn collector’s items geworden. Het zijn alternatieve varianten op de klassieke naaktkalender uit de garage: geen babes onder de olie, maar uiteenlopende mensen in alledaagse situaties, naakt of half ontkleed, op verschillende plekken midden in de stad. Ze heeft het project inmiddels uitgebreid en maakt nu ook een jaarposter voor Amsterdam en een Berliner Nacktkalender, dit jaar al voor de tweede keer.

Cover Berlijnse naaktkalender '21 Beeld Lara Verheijden

Een boodschap zit er niet expliciet achter. ‘Mensen vragen vaak: gaat dit over het omarmen van imperfectie? Zou naaktheid meer genormaliseerd moeten worden? Nee. Ik zie mezelf niet als een activist, dit zijn beelden waarvan ik zelf vrolijk word, van mensen die me inspireren. De ongecompliceerde seksualiteit zoals in Turks fruit of zoals je die ziet op de foto van Ed van der Elsken van dat vrijende stel in hun tuin, die vind ik fijn. Vaak zit er wel humor en een twist in mijn beelden, zodat je net niet begrijpt waarnaar je kijkt en je daar je eigen fantasie op kunt loslaten.’

Leyla op het ijs Beeld Lara Verheijden

Om die reden wil Verheijden dan ook liever niet te veel uitleg geven over haar geportretteerden (die zich vaak zelf bij haar aanmelden via Instagram), of over hoe de foto’s tot stand zijn gekomen (‘Soms vragen we om toestemming, soms doen we het stiekem’). Nou vooruit, eentje dan: ‘Het blonde meisje met haar borst uit haar jurk wilde graag meewerken toen ik in Berlijn fotografeerde. Ik vertelde dat ik iets met familiebanden wilde doen, waarop ze haar vader erbij vroeg, en vervolgens leek het me leuk als haar moeder ook mee zou doen, zodat je meteen snapt: dit is een gezin. Ze kwamen er helemaal voor uit Beieren. Het waren niet van die vrijzinnige kunstenaarstypes, maar ze twijfelden geen moment. Ik vind het leuk dat het echt een familieportret is geworden, zoals je dat ook op vakantie zou maken, maar dan bloot.’

Het familieportret Beeld Lara Verheijden

Dat het onbedekte aspect van de kunstkalender niet ieders goedkeuring kan wegdragen, doet Verheijden niet zoveel. ‘Vorig jaar had een vrouw in Amsterdam-Zuid mijn foto van een meisje met blote borsten in de trein voor haar raam gehangen, als onderdeel van een wandeltocht ter gelegenheid van de nieuwe kalender. Binnen tien minuten kreeg ze een appje van haar huisbaas: de buren hebben geklaagd, mag die poster weg? De vrouw besloot de poster om te draaien en erop te schrijven: ‘Helaas kan niet iedereen deze kunst waarderen. Bel even aan en kom hem binnen bekijken.’ Veel andere buren kwamen toen juist hun steun betuigen.’

Je kunt nou eenmaal niet iedereen tevreden stellen, vindt de fotograaf. ‘Mijn ouders vinden dit project heel leuk. Mijn moeder maakt keramiek en heeft een naaktfoto verwerkt als illustratie op een bord. Maar als de familie met Kerst langskomt, hangt ze de gewone verjaardagskalender even over mijn naaktkalender heen op de wc. Dat vind ik helemaal niet erg.’

Keramiek Beeld Lara Verheijden