Deze Antwerpse jongeren vormen met hun verboden capriolen het vrolijkste strijdgewoel denkbaar

Van links af: Ferre van den Broeck, Sam en Fenchi bij het Galgenweel, een meertje bij Antwerpen. Er mag officieel niet gezwommen worden maar is een verzamelplek voor jongeren op warme dagen. Beeld Sanne De Wilde

Noem het guerrillazwemmen, oppert de Belgische fotograaf Sanne De Wilde (35): wat de jongeren doen die zij op de zinderende zomerdag van 22 juni met de camera volgde, is namelijk verboden. Zwemmen zonder gediplomeerd levensreddend toezicht in openbaar water is in België wegens zinkgevaar niet toegestaan en ‘de flikken delen ook echt boetes uit. Dus moet er iemand op de uitkijk staan om te zien of de kust wel veilig is.’

Een daad van spartelend spetterverzet dus van die twintigers om verkoeling te zoeken in het Galgenweel, een brak meertje aan de linkerkant van de Scheldeoever bij Antwerpen. En, gesterkt door een jointje en een slokje wijn, de betutteling van het gezag zo niet aan de laars, dan toch aan de zwembroek te lappen. Dat gaat ze goed af, zo te zien: de capriolen en duikvluchten vormen het vrolijkste strijdgewoel denkbaar.

Een deel van de vriendenclub. Beeld Sanne De Wilde

Via haar beste vriendin kwam De Wilde in contact met de jongeren: ‘De zus van die vriendin is als een zusje voor mij en is deel van een bijzondere drieling. Ferre heet die, met het geblondeerde, gemillimeterde haar.’ Hun vriendengroepje mengde met dat van Ferres drielingbroers, en ‘zo versmolten ze tot dit hechte clubje jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd, met een boeiende dynamiek’.

Het viel De Wilde op hoe open-minded de jongeren zijn. ‘Ze gaan met hun lichamelijkheid heel vlot om.’ Het lijkt wel, zegt de fotograaf, alsof ze in versneld tempo hun identiteit hebben ontwikkeld. Zoveel zelfvertrouwen hebben ze. Ze experimenteren en ontwikkelen zichzelf, ook op professioneel vlak, zonder compromissen.

Ferre en Mauro. Beeld Sanne De Wilde

Ferre heeft als actrice een grote rol in een tv-serie als non-binair personage. Weer iemand anders oefent tattoos op zichzelf. Een van de jonge vrouwen onderzoekt hoe het is als dominatrix met mannen te werken en bakent daarin op indrukwekkende wijze haar grenzen af.

Zwemmen in De Schelde. Beeld Sanne De Wilde

De Wilde: ‘In deze groep kijkt niemand ervan op en zo hoort het ook te zijn. Het is mooi hoe ze met elkaar omgaan. Ze tekenen en lezen veel, ze zijn erg creatief. Er is ook veel dynamiek in gender fluidity, in kleding en kleuren. Mijn generatie was daarin toch minder moedig en uitgesproken.’