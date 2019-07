De verraderlijke foto's van Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein en Donald Trump in Trumps buitenverblijf in 1997. Beeld Davidoff Studios Photography / Getty

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt.

Foto’s zijn zulke stomme dingen. Het ene moment liggen ze volkomen dienstbaar in je privéarchief, netjes gerangschikt – jong bij jong, naakt bij naakt, heerlijk handig systeempje – en het volgende moment hebben ze zich tegen je gekeerd; zijn het ineens belastende bewijzen in een rechtszaak, bedoeld om jou onderuit te halen. Verraders zijn het, windvaantjes bovendien. Ze plooien zich gevoeglijk naar de blik van degene die ze bekijkt. Wat voor de één een trofee is, een opschepbeeld, een akte van mannelijke onschendbaarheid, is voor de ander gewoon keiharde kinderporno.

In de zaak-Epstein, het zoveelste ontluisterende schandaal over een machtige man en zijn verdorven roofdierengedrag ten opzichte van vrouwen, speelt fotografie een belangrijke rol. Een dubbelrol zelfs. Het is fascinerend om te zien hoe een fotografisch beeld in korte tijd kan verworden van stoer statussymbool tot een soort besmet voodoo-object dat iemand aan de schandpaal kan nagelen. Of waarvan iemand zich uit alle macht probeert te distantiëren, omdat het knaagt aan zijn imposante positie dan wel reputatie.

Ik zet de fotomomenten even op een rijtje. Een week geleden vonden FBI-agenten in het huis van de New Yorkse miljardair Jeffrey Epstein een grote hoeveelheid foto’s van jonge vrouwen en minderjarige meisjes. Epstein bleek te beschikken over een zorgvuldig opgebouwd seksnetwerk, waar de afgelopen decennia nogal wat welgestelde mannen van profiteerden. Op zijn exclusieve feesten konden ze meisjes bestellen voor allerhande seksuele dienstverlening, en ze mochten reisjes maken in zijn privévliegtuig, aka de ‘Lolita Express’. Nu was alles ineens in de openbaarheid gekomen: de huiveringwekkende verklaringen van de slachtoffers, hun foto’s in de seksdatabase, die plotseling met totaal andere ogen werden bekeken, en floep, daar ging Epstein – eindelijk.

Een FBI-poster van Jeffrey Epstein. Beeld Stephanie Keith / Getty

Vervolgens dook zijn gezicht overal op. De New York State Division of Criminal Justice Services verspreidde een soort mugshot, waarop de man met diepe wallen en tweedagenstoppels te zien is. Er verscheen een foto waarop aanklager Geoffrey Berman priemend wijst naar een portret van Epstein, met zongebruind gezicht, donkere wenkbrauwen en zilvergrijze haardos. Normaal gesproken een foto waarmee een man van zijn leeftijd prima voor de dag kan komen op Tinder, nu een besmet plaatje vanwege de tekst ernaast: ‘Herkent u deze man, bel de FBI.’ En dan waren er nog de demonstranten op straat, die Epsteins beeltenis in meervoud de lucht in staken, opdat niemand eromheen kon. Koning, keizer, crimineel.

Daarna waren Epsteins vrienden aan de beurt. Binnen een mum van tijd spuugde internet allerlei foto’s uit de jaren tachtig en negentig omhoog, de hoogtijdagen van het seksnetwerk. Daar waren ze: Woody Allen, de Britse prins Andrew, Ghislaine Maxwell (een Britse socialite die jarenlang jonge meisjes zou hebben geronseld) en Donald Trump. Die laatste staat onder meer met glimmende roze wangetjes en dito das naast Epstein te glunderen op een foto uit 1997, gemaakt in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida. En hoewel vooralsnog niemand weet waaraan en óf deze mensen schuldig zijn, wringen zij zich in bochten om hun relatie met Epstein te bagatelliseren.

Demonstranten tonen foto's van Donald Trump en Jeffrey Epstein. Beeld Stephanie Keith / Getty

‘Ik was nooit een fan’, beweert Trump nu uiteraard. Maar hij weet: wie op een foto staat naast een boef, is, zoals ze in Amerika zeggen, al guilty by association.

Toch is er nog iets ergers dan een foto van jou naast een boef, en dat is de belófte van een foto van jou naast een boef. Het was nota bene Donald Trump die het gerucht verspreidde dat er belastend materiaal moet zijn van oud-president Bill Clinton (na te lezen in een recent artikel in Vanity Fair). Ook die behoorde lange tijd tot Epsteins vriendenkring, en zou hebben meegevlogen met de Lolita Express. Ook hij ontkent dat hij iets met die veel te jonge meisjes te maken heeft gehad.

Tot nu toe zijn er geen foto’s van de mannen samen te vinden. Op internet vind je alleen foto’s van Clinton met Trump (fout) en acteur Kevin Spacey (ook een vriend van Epstein, én fout), en van Clinton die naast Epstein werd gefotoshopt, met het beruchte vliegtuig ertussen. Het zijn guilty-by-association-pogingen. Maar ze doen hun werk tot er iets beters opduikt, want zo zijn foto’s: ze dragen graag twee petten. En tot die tijd zit Clinton ongetwijfeld peentjes te zweten. Of misschien schrijft hij zijn nieuwe memoires: ‘Jongens waren we, maar domme jongens.’ Om die verraderlijke beelden vast voor te zijn.