De verhalen en de portretten van de eerste lhbti-generatie blijven bewaard in ‘Oudroze’

Hoe was het leven voor de eerste generatie openlijk homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland? De jongste generatie heeft veel aan hun strijd te danken, zegt fotograaf Ernst Coppejans die onder de titel Oudroze daar een buitenexpositie over maakte.

Met de portretten hoopt Coppejans, zelf gay, meer solidariteit te bereiken tussen generaties uit de lhbti-gemeenschap. ‘Veel ouderen die ik sprak hebben geen kinderen gekregen, en zijn veel vrienden verloren door aids. Ze zijn eenzaam. Waarom trekken we niet meer met elkaar op, we hebben allemaal dezelfde worstelingen meegemaakt.’

De buitententoonstelling Oudroze wordt geopend in Amsterdam tijdens de Pride 2021, begin augustus 2021, en zal daarna rondreizen langs verschillende Nederlandse gemeenten.

Vivian (71), werkte als verpleegkundige en therapeut

‘Ik heb altijd van jongens gehouden. Iedereen thuis wist het ook, ik deed er niet stiekem over. Op school vonden leerkrachten mij vreemd. Ze zeiden: doe niet zo verwijfd. Of: ga een meisje zoeken. Ik had ook leerkrachten die graag aan me zaten. Een van hen drukte zich in het toilet tegen me aan en speelde met me. Die man raakte zo opgewonden dat hij klaarkwam.

Ik werkte in Suriname in de psychiatrie en had verschillende lovers. Rond mijn twintigste stuurde mijn vader me naar Nederland. Ik ging meteen aan het werk in Bennebroek in psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang. Daar was ik vrij. Ik kon mijn lovers er ontvangen.

Jan was een grote, rossige boerenjongen. Ik had de bus gemist. Hij fietste voorbij en zei: kom achterop. Maar hij bracht me niet naar mijn huis maar naar de bosjes. Jeetje, wat heeft Jan met me liggen vrijen. Niet wat we nu kennen, maar echt romantisch vrijen. Heel zorgzaam. Jan en ik hebben heel lang contact gehad.

Het COC en gaycafé Bonaparte in Rotterdam lieten ons zwarte jongens niet binnen. Alleen als je met een witte man was. Omdat we nergens binnenkwamen hielden we huisfeestjes. Mensen denken dat het alleen maar seks was daar, maar nee. Het was fun, dansen, eten, grapjes maken en verliefd worden.

Ik ben een left over. Van mijn homonetwerk is iedereen overleden. Ook mijn grote liefde met wie ik samenwoonde. We zijn een jaar of twaalf samen geweest. Ik wist niet dat hij geïnfecteerd was toen ik hem leerde kennen. Zelf had hij er veel moeite mee. Hij werd agressief toen bleek dat ik niet besmet was. Ik heb hem op het laatst naar het ziekenhuis gebracht, daar is hij overleden. Dat is dertig jaar geleden, hij zou nu 64 zijn geweest.’

Gloria Wekker (71), is wetenschapper

‘Ik ben geen diehard dyke, zeg maar. Pas op mijn 28ste was ik voor het eerst met een vrouw, en ook later in mijn leven heb ik nog wel eens een relatie met een man gehad. Ik kan eigenlijk alle kanten op, maar ik vind het leuker en spannender om met een vrouw te zijn. Het voelt intiemer en het geeft meer kracht.

In 1990 kwam ik in Suriname, waar ik ben geboren, mijn grote liefde Maggie tegen, ze was verpleegkundige. We zijn 28 jaar lang samen geweest. Haar plotselinge overlijden wordt erg verzacht doordat ik me ervan bewust ben van hoe gelukkig wij waren. Ik heb zo’n mazzel gehad met haar. In april 2018 overleed ze aan een tumor in haar hart, maar ze is nog heel erg aanwezig.

In Paramaribo was het geen enkel probleem dat wij samen waren. Ik heb daar onderzoek gedaan naar mati, en daar een boek over geschreven. Mati zijn zowel mannen als vrouwen, die intieme en seksuele relaties hebben met mensen van beide seksen. Ik noem ze niet biseksueel, want het komt uit een andere culturele en historische stroom. Ze zijn ‘mati’s’: ‘vrienden’ maar met benefits. De mati-vrouwen vormen een subcultuur in Suriname, het zijn voornamelijk creoolse vrouwen uit de arbeidersklasse die vaak kinderen met een man hebben en tegelijkertijd een voorliefde voor de vrouw. Maggie en ik hielden ons op in kringen van mati’s en lesbo’s. Het was de mooiste periode in mijn leven.

In de jaren zeventig richtte ik samen met een Zuid-Afrikaanse vriendin Sister Outsider op, een groep van zwarte lesbo’s. We hadden ons afgescheiden van de witte vrouwenbeweging en de witte lesbische beweging omdat daar sprake was van racisme. Ik vind het zo fnuikend als ik documentaires of studies lees over de zeventiger en tachtiger jaren, en het alleen gaat over de witte vrouwenbeweging en de witte lesbische beweging. Wij waren er ook!

Ik ben nooit voor het homohuwelijk geweest, ik vind die vorm dat je je eeuwige trouw aan één iemand zweert zo ongeloofwaardig en beschadigend. Ik heb korte en lange relaties gehad. De meeste van die mensen zijn nog in mijn leven. Ik wil eigenlijk een pleidooi houden voor een minder brave, saaie ­levensstijl.’

Gloria Beeld Ernst Coppejans

Martin (74) werkte als balletdanser en artiest

‘Mijn dierbaarste mens is Tony, met hem ben ik 37 jaar samen geweest. Hij werkte als Dolly Doll bij Madame Arthur in Amsterdam, de eerste officiële travestiebar van Nederland. Tony had de mooiste benen van Amsterdam.

Ik ben hem kwijtgeraakt. Ik was boos omdat hij het bloemetjesbehang van de muur had getrokken om er nieuw behang op te doen. Hij ging vertrok naar een woning op de Albert Cuypstraat en daar kwam ik nog wel eens, ik paste op zijn honden. Later verhuisde hij naar Almere, daar had hij een tuintje. Ik weet niet of hij nog leeft.

Ik groeide op in Purmerend. Ik had al vroeg vriendjes, en vond het niet eng om het tegen mijn ouders te zeggen. Hoe ik dat deed? Gewoon: Ik ben homo. Mijn moeder zei: het is je eigen keus. Ze had het trouwens allang gezien. En mijn vader? Ach, als die zijn sigaretje maar had. Dat was een rustige man, een tuinder. Toch heb ik er wel moeite mee gehad. Op een gegeven moment raakte ik de weg kwijt. Ik ben naar het dak geklommen en ik liep daar naakt als een kikker. De politie heeft me er vanaf gehaald en naar psychiatrisch ziekenhuis Santpoort gebracht. Later heb ik ook nog in de Valeriuskliniek gezeten en in een kliniek in Haarlem.

Desondanks heb ik een rijk en gelukkig leven gehad. Vanaf mijn 25ste woonde ik in Amsterdam en verdiende ik mijn geld als balletdanser. Ik lag nog in bed met de zanger Robert Long en ging uit met Ramses Shaffy. Van aids hadden we toen nog nooit gehoord. Het was een fantastische tijd.’

Martin Beeld Ernst Coppejans

Twie (77), werkte als hoge ambtenaar en beleidsmaker, nog actief als zzp’er

‘De zwarte vrouwenbeweging kwam eind jaren zeventig en begin tachtig op als reactie op het witte feminisme dat voor zwarte vrouwen en vrouwen van kleur niet herkenbaar genoeg was. Vanaf de jaren negentig ontstonden er allerlei biculturele groepen, waaronder Mil Colores. Mil Colores begon als vriendinnengroep die eigen dansfeesten organiseerde met eigen muziek. Vanaf 2010 is Mil Colores zich ook op inhoud gaan richten, op diversiteit en inclusie, racisme en lesbische identiteit. Ze vroegen mij als bestuurslid, en dat ben ik nog steeds.’

De coming-out bij mensen met een migratieachtergrond is vaak nog beladen. Ik was ook altijd terughoudend, al woonde ik al jarenlang samen met mijn vriendin met wie ik nu nog steeds mee samen ben. Ik trad pas publiekelijk als lesbisch naar buiten toen ik bestuurslid werd. Niet zozeer om persoonlijke redenen, maar om zichtbaarheid van lesbische vrouwen met een migrantenachtergrond te bevorderen, om een rolmodel te zijn.’

Twie Beeld Ernst Coppejans

Mees (76), werkte als technicus en adviseur

‘Ik vond het vreselijk dat ik in de jaren zestig niet in een broek naar college of de studentenvereniging kon. Toen ik later bij een energiebedrijf ging werken en er sprake was dat we een uniform moesten gaan dragen, ben ik naar mijn leidinggevende gestapt en heb ik gezegd dat ik transseksueel was en niet in een rok wilde lopen.

Voor ik een jaar of 20 was, had ik er nooit bij stilgestaan dat ik op vrouwen viel. Ik had een vriend die zes jaar ouder was dan ik, en leidde een heteroleven als vrouw. Maar op een gegeven moment kreeg ik een vriendin die ik heel leuk vond. Veel leuker dan mijn vriend.

Toen ik jong was, bestond er helemaal geen informatie over transseksualiteit, ik kwam daar pas achter toen ik ouder werd. Ik voelde me een jongen, maar om echt als man door het leven te gaan, dat vond ik moeilijk. Wel verborg ik mijn borsten met strakke hemdjes en wijde shirts. Ik vertelde aan mijn partners dat ik me een jongen voelde. Maar in de tweede feministische golf waren mannen bij veel vrouwen uit de gratie, zeker bij mijn lesbische vriendinnen. Toen durfde ik er eigenlijk niet meer voor uit te komen.’

In de jaren zestig begonnen we de studentenhomobeweging. De maatschappij veranderen, dat was ons plan. Het COC vonden we te veel naar binnen gericht, alles moest open. Wij vonden dat we als homo of lesbo niet een geïsoleerd en afgescheiden leven moesten leiden, we wilden juist zichtbaar zijn. Zo hielden we dansacties: dan gingen we naar heterodancings zoals de Lucky Star, waar jongens met jongens gingen dansen en meisjes met meisjes. Soms kregen we bier over ons heen. En de jongens zijn een keer aangevallen. We organiseerden ook feesten die voor iedereen toegankelijk waren. Ook heb ik me nog aangesloten bij Dolle Mina. We hebben met ons groepje condooms uitgedeeld bij de huishoudschool en de toenmalige secretaresseopleiding Schoevers.’

Ik had nooit het idee om in transitie te gaan. Maar op een gegeven moment kondigde NRC- columnist (Marjolein) Maxim Februari aan dat hij voortaan als man door het leven ging, hij was toen bijna 50. Ik merkte dat ik jaloers was. Door Maxim ben ik me er meer in gaan verdiepen. Ik kwam bij de groep Trans Amsterdam ook transjongens tegen, ik vond dat ze er zo leuk uitzagen. Op tv kwamen ook steeds meer programma’s over transpersonen. Dat heeft me erg geholpen en gestimuleerd om op mijn 69ste dan toch in transitie te gaan.

Inmiddels zeggen mensen ‘meneer’ tegen me. Het eerste jaar vond ik het zwaar omdat ik voortdurend uit de kast moest komen. De eerste aan wie ik het vertelde was een buurvrouw. Ik had gehoopt dat ze het zou doorvertellen, dan hoefde ik dat zelf niet te doen. Maar dat deed ze niet. Een paar kinderen uit de buurt zie ik wel eens verbaasd naar me kijken als hun vader me nog altijd buurvrouw noemt. Ik laat het maar, ik ben blij dat ik het heb gedaan.’

Mees Beeld Ernst Coppejans

Ferry (88), was advocaat

‘Mijn eerste seksuele ervaring was met de liefde van mijn leven, Kees. Op de lagere school waren we vrienden, toen hebben we het al van elkaar ontdekt. Het gaf me een geweldige schok toen er iets gebeurde tussen ons. Voordat we naar de universiteit gingen was ik een tijdje in Nederlands Indië, we schreven elkaar steeds brieven. Toen ik terugkwam zocht ik hem meteen op. Dat hadden we afgesproken, al merkte ik wel dat hij aarzelde.

Toen ik, eenmaal terug in Nederland, bij zijn huis aankwam, bleek dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Kees was vermoord door zijn moeder, omdat wij zo waren. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat je dat kan, als moeder van twee kinderen. Kees en ik wilden gaan samenwonen en elkaar beschermen, dat zouden we bekend gaan maken. Na zijn dood besloot ik mijn ouders niet te vertellen dat ik zo was. Ik wilde hen het verdriet niet aandoen. Van de familie moest ik trouwen met een achternicht van me, dat hadden onze moeders zo bedacht. Dat meisje wilde het niet en ik ook niet. Het is ook niet doorgegaan, gelukkig.’

‘Na Kees heb ik nog een andere grote liefde gehad. Gan was een Thaise jongen die ik in de sauna had ontmoet. Ik was 25 jaar met hem samen. Na mijn pensioen heb ik veertien jaar met hem in Thailand gewoond. We leefden als koningen, Gan kon zalig koken. We zijn naar Nederland gegaan omdat hij ziek werd. Hier heb ik voor hem gezorgd. Hij is op zijn 45ste aan ‘die homoziekte’ gestorven.

Tegen de jongere generatie homoseksuelen wil ik zeggen dat ze respect moeten hebben voor de oudjes. Zelf kijk ik terug op een gelukkig leven. Mijn mooiste herinnering koester ik aan een dag met Kees. We hadden een auto gehuurd en waren de hele dag lekker aan het toeren. En niemand zag het aan ons, dat we zo waren.’

Ferry Beeld Ernst Coppejans

Daan (82), was huisschilder en hovenier

‘Het was op een feestje. Ze vroeg me waarom ik toch zo naar haar keek. Omdat ze de mooiste was, antwoordde ik. Anna sprankelde, was altijd vrolijk. Ze was echt een mooie, niet potteuze vrouw, het tegenovergestelde van mij. We ontmoetten elkaar toen ik 45 was en we zijn 32 jaar samen geweest.

‘Vóór Anna had ik wel contacten met vrouwen gehad. Een beetje kussen in vrouwenkroegen zoals Het Schaartje, Petit Paris en het Vrouwenhuis. Dat was heel leuk. Er waren allerlei groepen waarvan ik deel uitmaakte: Man Vrouw Maatschappij en de Dolle Mina’s die met de leus ‘baas in eigen buik’ in opstand kwamen tegen allerlei onrechtvaardigheden.

Ik deed mee aan de homodemonstraties. Een keer in Amersfoort was het een hel. We werden bekogeld, echt afschuwelijk. Die arme jongens, ik heb ze horen schreeuwen. Ze werden zo hard in elkaar geslagen. Ik ben toen onder politiebegeleiding naar mijn auto gebracht.

Ik had in die tijd ook een goede vriend, een heel fijnzinnige man die later is getransformeerd naar vrouw. Ze heeft daarover een boek geschreven: Ik Monique. Met haar heb ik fijne gesprekken gevoerd. Ze had het soms erg zwaar, dan zat ze in de tram en was haar baard weer gegroeid en werd ze uitgejouwd. Ze heeft uiteindelijk voor haar eigen dood gekozen.

Met Anna ging ik ieder jaar naar Portugal. Vrienden haalden ons over daar te gaan wonen, maar toen werd Anna ineens erg ziek, het bleek kanker. Binnen drie weken overleed ze in het ziekenhuis in Lissabon. Dat is nu vijf jaar geleden, en ik mis haar ontzettend. Ik huil veel en ben nog steeds in de rouw. Ik kan het wel zelf, maar ik vind het ontzettend ongezellig zo. Ik heb nooit bedacht dat het zoveel pijn doet als je je geliefde kwijtraakt. Je kan het je niet indenken.

Ik zou nog wel een vriendinnetje willen maar ik heb geen idee hoe ik in contact moet komen. Het zou leuk zijn als uit deze fototentoonstelling nog iets voortkomt.’

Daan Beeld Ernst Coppejans

Lionel Jokhoe (69), werkte als verpleger en psychotherapeut

‘Toen ik nog een jongetje was, hoorde ik op een dag rumoer op straat, en honden blaffen. Ik keek uit het raam en zag Wimpie rennen voor zijn leven. Hij werd belaagd door buurtjongens. Ik wist dat het met zijn homoseksualiteit te maken had. Mij werd toen duidelijk wat er met je kon gebeuren als men wist dat je homo was.

Ik kan me nog herinneren dat ik het tijdschrift Panorama zag liggen, het nummer van 11 mei 1968. Daarin stond een uitgebreid artikel over het COC, over homoseksualiteit en gelijke rechten in Holland. Toen dacht ik: daar moet ik zijn, dat is de plek waar je jezelf kan zijn en waar het mag en kan. Ik heb het tijdschrift goed bewaard, en vreselijk mijn best gedaan op school om door te mogen studeren, want dan kon je naar Nederland.

In 1971 kwam ik aan. Even woonde ik bij een oom en tante, maar toen ze erachter kwamen dat ik homoseksuele contacten had, stond ik met al mijn spullen op straat. Gelukkig had ik al een baan en kon ik een kamer huren in Den Haag. In de Panorama stond het telefoonnummer van het COC. Toen ik belde werd ik verwezen naar uitgaansgelegenheid Zodiac in Den Haag. Ik heb daar eindeloos voor de deur heen en weer gelopen. Ik dacht: misschien word ik daar wel besprongen. Toen ik eenmaal binnenstapte, ging er een wereld voor me open. Het was zo leuk. Mannen die met elkaar dansten. Heel open en vrij. Precies waar ik altijd naar verlangde: een plek waar ik mezelf kon zijn.

Lange tijd worstelde ik met de combinatie homo én Surinaams-Hindostaans zijn, die twee gingen voor mijn gevoel niet samen. Ik voelde een dubbele discriminatie: vanuit de Nederlanders omdat ik Surinamer ben, vanuit de Surinamers omdat ik homo ben.

In 1973 had ik mijn coming-out bij mijn ouders die op vakantie waren in Nederland. Ik vertelde het ze tijdens een avondje kaarten. Ze waren stomverbaasd, maar accepteerden het vrijwel meteen. Tegen mijn toenmalige vriend zei mijn moeder diezelfde avond: ‘Zo, dan ben jij dus mijn schoondochter.’ Inmiddels ben ik 44 jaar samen met Bert, tijdens bruiloften en feesten in de familie slowdansen er met elkaar. We voelen de blikken maar het is een statement: wij zijn net zo normaal als iedereen en hebben het recht zo te dansen.’

Lionel Beeld Ernst Coppejans

Katoo (80), was docent handvaardigheid, is kunstenares

‘Mijn zus was op haar 16de nog niet ongesteld geworden. Samen met mijn moeder ging ze naar de dokter, mij namen ze ook mee. We werden onderzocht en kregen we te horen dat we beiden geen kinderen konden krijgen.

Mijn moeder drukte ons op het hart om er met niemand over te praten, want het was een schande om onvruchtbaar te zijn. De verloving van haar zus werd afgebroken toen uitkwam dat zij onvruchtbaar was. Mijn moeder wilde ons hiervoor behoeden. Ze was ook bang dat ik lesbisch zou worden.

Die geheimhouding heeft zwaar op me gedrukt. Ik had behoefte om erover te praten omdat ik zoveel vragen had. Over onvruchtbaarheid maar ook over vrouwelijkheid. Ik zag er jongensachtig uit: lang, dun en met twee kleine erwtjes. Ik wilde weten hoe ik me als vrouw moest gedragen, hoe ik jongens moest benaderen.

Op mijn 40ste las ik in de Volkskrant een interview met gynaecoloog Eylard van Hall. Hij had het over vrouwen met testiculaire feminisatie, later AOS genoemd, ofwel: androgeenongevoeligheidssyndroom. Hij omschreef de symptomen: onvruchtbaarheid, niet ongesteld worden, liesbreuken, geen baarmoeder, geen lichaamsbeharing en geen zweetgeur. Ik herkende mezelf. Voor het eerst had het een naam.

Ik bezocht dokter Van Hall – een ontzettende schat van een man – en hij bevestigde mijn vermoeden. Ik ontdekte dat mijn lichaam in aanleg dat van een man is, maar omdat het ongevoelig is voor testosteron, zie ik er van buiten uit als een vrouw. Bij AOS hoort ook dat je testikels hebt in de buikholte. Die zijn er toen bij mij uitgehaald omdat men toen nog dacht dat ze een verhoogd risico op kanker zouden geven. Ik deed enorm mijn best om in alles een vrouw te zijn en te blijven. Het was toen mode om mannencolberts te dragen, maar daar ben ik direct mee gestopt. Ik heb jaren therapie gehad om mezelf te accepteren. Ik was actief in de vrouwenbeweging die veel kritiek uitte op mannen. Ik stond achter de beweging, maar voelde me ook een huichelaar.

Mijn moeders angst dat ik niet aan de man zou komen is ongegrond gebleken. Ik trouwde en na het overlijden van mijn man had ik nieuwe relaties. Na de eerste keer vrijen vertel ik wat er met me aan de hand is. Het is voor de mannen in mijn leven nooit een probleem geweest.

De I van intersekse staat in de lettercombinatie lhbti. Ik ben het daar niet mee eens, ik zie het meer als een aandoening en dat zijn al die andere ‘letters’ niet. Ik heb daar met mijn vriend lange discussies over. Hij vindt dat de I wel in het rijtje thuishoort. Hij zegt: jullie hebben allemaal te maken met stigma en taboe en voeren nog steeds strijd om acceptatie.

Ik voel mezelf dapper dat ik mijn verhaal vertel maar ook een paar enorme schijtluis dat ik het niet met mijn echte naam doe. Ik vind openheid zo belangrijk, maar zelf helemaal open zijn? Dat durf ik gewoon niet.’

Katoo Beeld Ernst Coppejans

Jill (81), werkte als danseres en prostituee

‘In Indonesië, waar ik ben geboren, mochten vrouwen lange tijd niet dansen. Dus op feesten werden er jongens en mannen ingehuurd die verkleed als vrouw dansten met de mannen. Vanaf mijn 14de reisde ik met een orkest mee en deed ik dat werk. Wij hadden ook betaalde seks met de mannen met wie we dansten. We lieten nooit onze penis zien, we gaven hen de illusie dat ze het met een vrouw hadden gedaan.

In 1969 kwam het Carrousel de Paris naar Jakarta. Dat was een revue waarin transgenders dansten. Daarin danste een Canadese dragqueen, ik vond haar erg mooi. Ze nodigde me uit om naar Parijs te komen om in het carrousel te gaan dansen.

In Parijs hoorde ik voor het eerst van de dokter Burou in Casablanca. Bij andere artsen moest je jarenlang psychologische tests doen, voor je als trans een geslachtsveranderende operatie kreeg. Hij was de enige die het zonder bombarie deed, voor 10 duizend dollar. Op de operatietafel noemde dokter Burou hij me nog monsieur. Toen ik wakker werd, noemde hij me mademoiselle. Toch heb ik nooit het gevoel gehad dat ik in een verkeerd lichaam zat. Het is gewoon mijn lichaam, en ik wilde dat veranderen.

Van Parijs verhuisde ik naar Berlijn waar ik danste in de beroemde club Chez Nous. Ik ontmoette er mijn man Edward, die me overhaalde naar Amsterdam te komen. De eerste avond dat ik hem ontmoette vertelde ik hem dat ik trans ben, als prostituee werkte en er niet mee ging stoppen. Dat vond hij geen probleem.

Ik werkte hier in chique hoerenhuizen. Bijvoorbeeld aan de Churchilllaan, daar werkten alleen geopereerde trans dames. Ook ontving ik klanten bij mij thuis, ze komen nog wel eens aan de deur, maar ik werk niet meer. Ook niet voor een enkel keertje.

‘Nu heb ik een AOW en een pensioentje van mijn overleden partner. Eens in de maand ga ik naar de kerk. En met mooi weer zit ik buiten op het Kastanjeplein hier in Amsterdam. Dan komen alle buren van mijn leeftijd naar buiten. Daar zitten we dan, allemaal ouwe wijven. Heerlijk. Ik ben helemaal tevreden.’

Jill Beeld Ernst Coppejans