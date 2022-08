De skateboarders van Barcelona laten zich niet in het gareel dwingen, dat zie je meteen

Skaters in het Cuitadella-park. Beeld Louisa Menke

Louisa Menke (38) fotografeerde in haar woonplaats Barcelona de subcultuur waarmee zij van jongs af aan is vergroeid: de rollende wereld van de skateboarders. ‘Ik was, zo’n twintig jaar geleden, een van de eerste vrouwelijke professionele skateboarders. Ik had talent, won wedstrijden, werd herkend en kreeg zo sponsors.’

Deel uitmaken van die skateboardscene betekent: de hele wereld over reizen – naar Algerije, Afghanistan, Palestina, om maar een paar van Menkes bestemmingen te noemen. Leven vanuit je koffer, nieuwe kleren dragen die je krijgt van je sponsor, je oude weggeven aan vrienden. ‘Ik had niet veel spullen, sliep dan weer eens in een kamer hier, of tijdelijk in een appartementje daar.’ Zo ging ze, tot pakweg haar 25ste, daar waar haar skateboard haar bracht.

Skater op het Placa Catalunya. Beeld Louisa Menke

Rond 2001 begon bij de half-Algerijnse Menke, opgegroeid in het Drentse Hoogeveen, de altijd in de kiem aanwezige belangstelling voor fotografie en kunst uit te botten. ‘Het was de tijd dat de eerste digitale pocketcamera’s uitkwamen, voor het eerst kon je de foto’s die je had gemaakt meteen op je schermpje zien. Met het wedstrijdgeld dat ik had verdiend heb ik voor duizend gulden mijn eerste cameraatje gekocht, met opnamen van 1 MB per foto.’ ‘Gebruikersfoto’s’ waren het, zonder artistieke pretenties: ‘Ik wilde feiten vangen, de feestjes vastleggen waarvan ik me door de drank anders niet zoveel meer zou herinneren. Die foto’s deelde ik via mijn website.’

Toch begonnen de kunsten steeds meer aan Menke te trekken. Ze liet haar toenmalige woonplaats Barcelona achter zich en ging in 2009 studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. ‘Het was een overgangsperiode, van afkicken van het skateboarden. Vier jaar lang focuste ik op fotografie en op muziek, waarin ik trouwens als skater ook al actief was.’ Wat niet betekende dat ze haar oude passie vaarwel zegde: ‘Ik was een skateboarder met een camera, vervolgens werd ik meer de artiest bij wie het skateboarden óók hoort.’

Skater op de Montjuïc in Barcelona. Beeld Louisa Menke

Berlijn, New York en Barcelona

Menke woonde in Berlijn, New York, keerde terug naar Barcelona, waar zij – hink-stap-sprong door de tijd – ook was toen in 2020 de donkere schaduw van de pandemie over de wereld trok. De eerste maanden waren verschrikkelijk, met de strenge lockdown, hoge boetes bij overtredingen van het uitgaansverbod en talrijke doden. ‘Met de strenge controles op straat voelde het voor veel mensen alsof de Franco-tijd was teruggekeerd.’

Toch bewaart Menke, bij alle ellende die corona veroorzaakte, ook goede herinneringen aan de pandemiejaren. ‘Barcelona is het mekka van het skateboarden, vanuit de hele wereld kwamen mensen hier altijd naartoe. De architectuur van de stad leent zich er als geen ander voor. Het is een privilege om hier te zijn. Tijdens de pandemie waren de straten en pleinen leeg, maar toen er langzaamaan versoepelingen kwamen, hadden we de zee, de natuur, we dronken ons biertje op straat.’ In de stilte van de stad lagen de straten, zodra de teugels werden gevierd, voor de skateboarders wijdopen.

Jongeren bij het Macba, het Museum voor Hedendaagse Spaanse en Catalaanse kunsten. Beeld Louisa Menke

Voor Volkskrant Magazine zocht Menke contact met skateboarders binnen en buiten haar eigen kring. Een jongen vertelde dat hij de coronatijd voornamelijk ‘knetterstoned’ had doorstaan. Toch had hij ‘een leuke tijd’ gehad, ook al omdat hij liefde voor koken en gitaar spelen had ontwikkeld. Een ander, een jongen van 15, had er ook flink op los geblowd. Hij had twee honden, waarvan hij er een aan een vriend uitleende, zodat ze samen tijdens de lockdown wél buiten konden wandelen. De beperkingen leidden er kortom ook toe dat jongeren nieuwe mogelijkheden ontdekten, en dat ervaringen intenser werden beleefd.

Inmiddels heeft het leven zijn min of meer normale loop hernomen, wat in Barcelona betekent dat de toeristen weer massaal toestromen. Het leidt tot een paradoxale situatie: ‘De vrijheid van de skateboarders lijkt juist af te nemen’, zegt Menke: ‘Toen de clubs en bars nog verplicht waren gesloten, ontstonden er aan het einde van de maatregelen in de openlucht steeds meer festivalachtige bijeenkomsten. Nu houdt de politie het straatleven weer meer in de gaten en wil men liever dat je aan de bar tussen vier muren een drankje van 10 euro koopt.’

En toch, als je Menkes foto’s bekijkt, zie je in één oogopslag dat de skateboarders zich niet in het gareel laten dwingen. Als kwikzilver schieten ze over de pleinen, de calles en avenidas, je hóórt ze suizen door de zwoele avond: de asfaltsurfers van de wereldstad.