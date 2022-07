De Rotterdamse zangeres Sophia is er eentje van de generatie van verandering, ziet fotograaf Zahra Reijs

Sophia (rechts) met haar vriendin Xyanty in een cabrio. Beeld Zahra Reijs

Een magneet, dat is de grote, internationale stad Rotterdam voor een hele generatie jongeren, die soms uit benauwde dorpen komen en er een beetje anders dan gemiddeld uitzien. Ze voelen zich juist in Rotterdam snel thuis. Daar worden ze geaccepteerd zoals ze zijn. Kunnen ze ademen en zich ontplooien. In die sfeer van vrijheid kan klaarblijkelijk ook de 20-jarige zangeres Sophia rustig werken aan haar imago: hoe ze zich wil kleden, hoe ze zich wil presenteren, wie ze wil zijn als een artiest die zich manifesteert onder de naam Shootmeinurdreams. ‘Ik ontmoette haar in maart, toen heb ik haar geportretteerd op een feestje waar ze optrad. Ze zingt en ze is producent, jong en beginnend, echt een talent’, zegt de Rotterdamse fotograaf Zahra Reijs (29).

Het is Reijs’ professie, jongeren opsporen wier eigenheid en identiteit tot uitdrukking komt in hun manier van kleden, hun piercings, tatoeages, accessoires, haardracht en make-up, en ze vervolgens portretteren. In het najaar resulteert dat in het boek Dear Future, waarin Reijs honderd jongeren afbeeldt. Sophia is een van hen. ‘Voor Volkskrant Magazine besloot ik haar langer te gaan volgen.’ En dus trok de fotograaf in mei met Sophia en haar vrienden op bij hun dagelijkse activiteiten: kletsen, gamen, muziek maken, hangen in het park, uitgaan, feestjes bezoeken.

Sophia en haar vriend tijdens de Dear Future-clubavond in Poing. Beeld Zahra Reijs

Sophia is een representant van de generatie van verandering, zegt Reijs. ‘Alles kan en alles mag. Vroeger werd iedereen in een hokje gestopt, maar dat is bij deze jongeren echt voorbij.’ De invloed van sociale media speelt daarin een rol, denkt Reijs, maar óók de gevolgen van de coronamaatregelen. ‘De afgelopen twee jaar zijn heel lastig geweest en veel jongeren hebben erge moeite gehad met de lockdowns, bijvoorbeeld doordat ze door een depressie werden getroffen. Maar het heeft ook tot een intensivering geleid van het gebruik van sociale media. Jongeren hebben over de hele wereld contacten, ze krijgen veel dingen mee, hebben overal vrienden en krijgen zo meer erkenning voor wie ze zijn.’

Sophia op de kermis. Beeld Zahra Reijs

Fluïde – het woord viel al eerder in verband met deze serie over jongeren, zomer en de steden. Ook Reijs gebruikt dat woord om de jongste generatie volwassenen te typeren. Wat niet wil zeggen dat ze zweverig zijn. ‘Sophia is heel vrij. Tegelijk staat ze met beide benen op de grond. Ze leeft niet in een droomwaan, ze is juist heel nuchter.’

Dit is de tweede aflevering van een fotoreeks over Europese jongeren en hun herwonnen vrijheid. Volgende week: Antwerpen.