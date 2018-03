De 'mods' leven zoals de Britten in de jaren '60

Nee, dit zijn geen foto's uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Die geinige outfits dateren natuurlijk wel uit die tijd; de kleding van de 'mods', de 'modernist movement', een subcultuur in de Britse arbeidersklasse. De trend is voorbijgegaan, maar er is altijd een select gezelschap Britten gebleven dat zich bleef uitleven in deze stijl van kleden. Op deze foto's staan jonge Britten die de subcultuur in ere houden. Ze trokken de blik van de Italiaanse fotografe Carlotta Cardana toen die zich een jaar of tien geleden in Londen vestigde. 'Ik was onder de indruk van hun stijl, ik zie hen als tot in hun diepste wezen Brits.'