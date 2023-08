De ideale camping voor ‘vintage Hollands zomerweer’

Een vrouw, die net buiten genoten heeft van de Hollandse zomer, komt aan in de Indoor Camping Outside Inn. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De aarde warmt op, Rhodos brandt, Spanje verandert in woestijn en Zweden wordt een wijnland. Maar in een klein land aan de Noordzee was het weer in de eerste dagen van augustus 2023 zoals het vaak was in vroeger tijden. Ruimhartige hoeveelheden neerslag en karige temperaturen noopten inwoners te spreken van ‘ouderwets weer’, ‘vintage Hollands zomerweer’ en ‘retro-weer’.

Het ‘retro-weer’ leidde tot ‘retro-ervaringen’. Op campings waren er gasten die, net als vroeger, naar de lucht keken en ‘verdomme’ zeiden. Of op hun telefoon zochten naar ‘last minutes’, ondanks Corendonschaamte en inflatiezorgen.

Op alle campings? Néé: vlakbij station Duivendrecht ontdekte fotograaf Marcel van den Bergh een camping waar alle gasten kurkdroog voor hun caravans flessen wijn opentrokken en minzaam keken naar de gasten in druipende regenpakken die het kampeerterrein van buiten betraden. ‘365 dagen per jaar kamperen met alleen de voordelen en niet de nadelen’, prijst Indoor Camping Outside Inn zijn overdekte kampeerterrein aan.

Je kunt betogen dat kamperen op een Nederlandse camping waar het nooit regent net zoiets is als skiën in een shopping mall in Dubai, of zonnen onder de palmen in een tropisch zwemparadijs in Alaska. Met de ‘reëel bestaande weersomstandigheden’ heeft het niets te maken, de ervaring is zo kunstmatig dat je de lucht niet eens ziet.

Maar in vergelijking met skiën in de Arabische woestijn is droog kamperen in Nederland iets betrekkelijk simpels en milieuvriendelijks. Er is alleen maar een dak voor nodig. Geen airco met de omvang van een flatgebouw, of een CO 2 -uitstoot die een middelgroot bos nog niet zou kunnen compenseren.

Of het klopt dat een overdekte camping zijn gasten van alle nadelen van kamperen verlost, valt te bezien. Ook op overdekte campings moet het mogelijk zijn wakker te worden van gesnurk in andere caravans, of je te ergeren aan manier de manier waarop medekampeerders hun tanden poetsen.

En dan is het nog niet zo zeker of regen op vakantie altijd een nadeel is. Je kunt er geen statistisch bewijsmateriaal van overleggen, maar in veel van ’s werelds mooiste vakantie-ervaringen is regen in het spel. Mooie ervaringen vloeien vaak voort uit iets waarop niet is geanticipeerd, die vallen mensen ‘per ongeluk’ ten deel. Als het regent doen vakantiegangers vaak dingen die ze niet van plan waren, ze lopen een museum binnen waarvan ze nog nooit hadden gehoord of ze ontdekken een geweldig betaalbaar restaurant in een buitenwijk waar TripAdvisor nooit kwam. En dan zijn er ook nog vakantiegangers die verliefd worden op degene die naast hen staat onder het afdak waar ze naartoe renden om te schuilen. Voorlopig is dat nog geen retro-romantiek.