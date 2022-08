Anders is voor even de norm op lhbtiq+ camping De Paradijsvogel

Beeld Daniel Rosenthal

Als moeder van Celeste (15), haar non-binaire kind, weet Brenda Schaaper hoe moeilijk het voor een kind is om ‘anders’ te zijn. Je wordt uitgescholden, buitengesloten, gepest. Met als natuurlijke reactie om je terug te trekken en af te zonderen.

Beeld Daniel Rosenthal

Het plan voor de LHBTIQ+-camping voor kinderen kwam nadat Celeste een tijd geleden terugkwam van een theaterkamp met gelijkgestemde kinderen. Schaaper trof een ander kind aan, vol zelfvertrouwen en levenslust. Dat gebeurt er dus als kinderen die ‘anders’ zijn erachter komen dat ze niet alleen staan, dacht ze.

Op haar initiatief strijken daarom negentig kinderen en hun ouders in de week van de Amsterdamse Pride neer in camping De Paradijsvogel in Lelystad, waar ‘anders’ voor even de norm is. Non-binaire, transseksuele en panseksuele kinderen omhelzen elkaar, arriveren soms ‘superverlegen’ maar lopen uiteindelijk ‘vol trots’ over de catwalk, aldus Schaaper.

‘Er waren ouders die net twee weken op vakantie waren geweest met hun kind’, vertelt ze. ‘Dat kind had alleen maar in de voortent gezeten met een tekenblokje. Maar hier hebben ze dat kind de hele week niet gezien.’

Als verrassing voor hun kinderen doen zelfs de ouders mee op de catwalk. Vaders laten zich schminken en balanceren onwennig op hoge hakken, tot vermaak van hun partners en kinderen.

Bij de tekenworkshop tekent een kind een lachend hoofd. De vader moet ervan huilen; doorgaans maakt zijn kind alleen droevige gezichten.