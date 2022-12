Al je hele leven in je ouderlijk huis wonen: hoe is dat?

Hans den Otter Beeld Erik Smits

Hans den Otter (60) woont in zijn ouderlijk huis in Oss. Hij werkt in de tech-consultancy en is vrijgezel.

‘Gedurende mijn leven heb ik er zeker over nagedacht om te verhuizen. Ik heb weleens overwogen om het helemaal anders te doen, een job aan de andere kant van de wereld te zoeken, en daar een leven op te bouwen. Maar dat is nooit gebeurd, het waren wilde plannen die ik niet heb uitgevoerd. Is dat slim? Is dat dom? Dat weet ik niet, soms lopen de dingen zo.

Ik was 1 jaar toen ik hier kwam wonen. In mijn jongere jaren had ik niet de behoefte om het huis uit te gaan. Toen ik 30 werd, was ik net een paar jaar aan het werk. Financieel was het gunstig om thuis te blijven wonen, zodat ik meer geld had voor leuke vakanties.

In 1999 overleed mijn vader, daarna wilde ik mijn moeder niet alleen laten. Ze vond het fijn dat ik thuis woonde, gezellig dat ze ’s avonds niet alleen op de bank zat. Ik voelde daarin ook wel een verantwoordelijkheid, maar heb het nooit als onplezierig ervaren om met mijn ouders onder een dak te wonen. Het voordeel was dat we de huur konden delen door twee. Op mijn 50ste wilde ik het huis niet verlaten, mijn moeder werd ouder, had zorg nodig. Mijn rol als haar mantelzorger werd steeds groter. Moest ik dan beslissen om daarmee te stoppen, omdat ik ergens anders wilde wonen? Een paar jaar geleden is ze overleden.

Beeld Erik Smits

Het is een naoorlogs rijtjeshuis, dus simpel gebouwd. Een praktisch huis, maar niet heel bijzonder. Wat ik er fijn aan vind, is dat het een grote tuin heeft, ik zit graag buiten in het zonnetje. Ik ben een van de twee oorspronkelijke buurtbewoners in de straat. De wijk verandert enorm, het is een multiculturele wijk geworden. Daar heb ik geen problemen mee, ik ben goed met de buren.

Soms vind ik het een beetje saai dat ik hier al mijn hele leven woon. Achteraf gezien had er wel wat meer variatie in mijn woonplekken mogen zijn. Toch heb ik geen spijt. Ik vond het de juiste keuze om te blijven. De drang om te vertrekken was er ook nauwelijks, omdat ik geen relatie had. Er kwamen wel dames in mijn leven, maar die bleven niet. ‘Goed dat je bij je moeder bent blijven wonen, anders moest ze naar een verzorgingstehuis’, zeggen mensen soms. Maar ik heb ook weleens gehoord dat het mij misschien in mijn eigen mogelijkheden heeft beperkt. Een relatie opbouwen is natuurlijk makkelijker als je iemand naar het huis kunt meenemen waar je alleen woont. Vrienden komen wel naar mijn huis, maar met dames is dat er nog niet van gekomen.

Beeld Erik Smits

Ik heb wel het plan om te verhuizen. Dat had ik voor mijn 60ste willen doen, maar ik loop een beetje achter op mijn planning. Ik heb redelijk wat vermogen opgebouwd, dus ik wil graag in Oss of omstreken een huis kopen. Als ik wegga uit dit huis zal het een emotioneel moment zijn – een afsluiting van een heel lange periode, van mijn hele leven. En het zal veel werk zijn: zoveel jaar historie opgebouwd in alle hoeken en gaten. Of ik het huis kan loslaten? Dat denk ik wel, maar dat weet ik pas als ik het ga doen.’

Gina Scholten Klein Kranenbarg (47) woont in Haarlo, in de boerderij waar ze is geboren, met haar vader, man en twee tienerzoons. Ze werkt twee dagen per week in de zorg en runt met haar vader een camping aan huis.

Gina Scholten Klein Kranenbarg en familie Beeld Erik Smits

‘Ik ben in deze boerderij geboren op 13 maart 1975. Als ik denk aan mijn jeugd, denk ik aan samenzijn. Ik groeide op met mijn twee zussen, ouders, opa, oma en veel dieren; kippen, koeien, varkens, schapen. Een van de eerste herinneringen die ik aan het huis heb, is dat we door het raam biggetjes geboren zagen worden.

In het linkerdeel van het huis woonden mijn opa en oma, in het rechterdeel ons gezin – de twee woongedeeltes waren verbonden met een tussendeur. Inmiddels woon ik er met mijn man, onze twee zoons, mijn vader en wat kleinvee. Het voelt als één groot gezin.

Mijn man en ik ontmoetten elkaar eind jaren negentig in een discotheek in Groenlo, in 2000 kochten we het linker woongedeelte. Het kwam vrij, omdat mijn opa was overleden en mijn oma naar het verpleeghuis moest nadat ze een hersenbloeding had gehad. We hoefden er niet lang over na te denken of we daar samen wilden wonen. Het is een prachtig huis en het leek ons heerlijk om buiten te wonen, dus niet in een rijtjeshuis in het dorp. Op de dag dat ik met mijn man introk in het woongedeelte van mijn grootouders, hing er een bordje op de deur met ‘welkom thuis’ – en zo heeft het altijd gevoeld, als thuis.

Beeld Erik Smits

Veel mensen lijkt het niet leuk om met hun schoonouders onder een dak te wonen, die vragen: ‘Hoe is dat voor je man?’ Maar hij vond het meteen leuk. Ik antwoord dan altijd dat het gaat om geven en nemen. Mijn kinderen helpen mijn vader op de boerderij en mijn vader, mijn man en ik runnen samen de camping. Als mijn vader ziek is, nemen wij met de familie de zorg op ons. Elkaar helpen, dat zit in ons bloed. Ruzie hebben we nooit gehad. Ik heb het altijd heerlijk gevonden om mijn ouders dichtbij te hebben.

Het huis is nog in dezelfde staat, maar natuurlijk wel een beetje gemoderniseerd. We hebben een nieuwe keuken en het huis heeft een lik verf gehad. De buurt is niet erg veranderd, je ziet hier vaker dat kinderen in hun ouderlijk huis blijven wonen. Of ik ook wil verhuizen? Nee, nooit. Het huis zit vol herinneringen, mijn vader woont hier ook al sinds zijn geboorte. Bovendien vind ik het heerlijk dat er zo veel ruimte en groen is. Voor mij heeft het alleen maar voordelen om op één plek te wonen. Een ander voordeel is dat we nooit hoeven te verhuizen, ik hoor van vrienden weleens dat dat een gedoe is.

Beeld Erik Smits

Mijn oudste zoon zegt nu al dat hij hier eeuwig wil blijven wonen en ik denk die kleine ook. Ik zou het fantastisch vinden als mijn kinderen hier zouden blijven wonen. Mijn oma zei ooit tegen mijn vader: ‘Henk, ik wil echt niet weg uit dit huis, wat er ook gebeurt.’ Helaas moest ze naar het verpleeghuis, omdat ze te veel zorg nodig had. Maar ik denk er hetzelfde over als zij: ik ga hier niet vrijwillig weg, ik blijf hier, en anders moeten ze me maar komen halen.’

José Beumkes (57) woont in Borculo in haar ouderlijk huis en werkt in de thuiszorg. Ze is vrijgezel.

José Beumkens Beeld Erik Smits

‘Ik was nooit van plan om zolang hier te blijven wonen. Toen mijn vader in 1993 plotseling overleed, woonde ik er nog met mijn moeder en drie jaar jongere broer.

Mijn moeder wilde op een gegeven moment kleiner gaan wonen, in haar eentje. Mijn broertje en ik woonden allebei thuis en ze vroeg of ik het huis wilde overkopen, maar ik kon het niet betalen. ‘En samen met je broertje dan, jullie zijn toch zo goed samen?’, zei ze. Dat vond ik een goed idee; mijn broertje en ik zijn altijd twee handen op een buik geweest. Uiteindelijk kochten we het in 2011 van haar en huurde zij in de buurt een appartementje. Mijn broertje en ik hadden afgesproken dat als een van de twee een relatie zou krijgen met wie we hier zouden willen wonen, de ander eruit zou gaan. Maar toen mijn broer een vriend kreeg, wilde hij toch bij hem intrekken. Met mijn baantje in de thuiszorg kon ik de maandelijkse kosten niet opbrengen, dus we besloten het huis te koop te zetten. Ik zou iets gaan huren.

Beeld Erik Smits

Zover is het nooit genomen, want in 2013, een paar weken nadat we het huis in de verkoop hadden gezet, overleed mijn broer plotseling. Helaas hebben we maar twee jaar met zijn tweetjes gewoond. We waren op papier beiden eigenaar. Zijn deel van de hypotheek werd kwijtgescholden. Sindsdien woon ik er alleen, ik zou knettergek zijn als ik hier weg zou gaan. Het is hier fantastisch wonen: rustig, maar midden in het centrum, met uitzicht op het gemeentehuis met bomen en winkels op loopafstand.

Toen mijn broer overleed, heb ik het wel wat opgeknapt. Ik heb beneden verbouwd, zodat ik daar eventueel een slaapkamertje kan maken, voor als ik op een dag niet meer de trap op kan naar mijn slaapkamer boven.

Ik vind het helemaal niet saai om in mijn ouderlijk huis te wonen, juist heel fijn. Bovendien heb ik nu een heel kleine hypotheek. Voor het geld dat ik nu maandelijks betaal, kan ik nog geen stalling voor mijn fiets huren. Laatst was ik bij vrienden op bezoek, ze hadden het hartstikke leuk voor elkaar met hun moderne huis. Daarna dacht ik: vind ik het erg dat ik een oud huis heb? Is er nog iets dat ik wil veranderen? Dit huis is voor 1900 gebouwd, het waren twee arbeidershuisjes, waarvan mijn ouders één huis met een bovenverdieping hebben gemaakt. Er zit een piepklein badkamertje in, een granitovloer en de schuur is hartstikke oud. Het kan wel weer eens worden geverfd, maar het is goed zoals het is.

Beeld Erik Smits

Toen mijn broer bij zijn vriend wilde gaan wonen dacht ik in eerste instantie dat ik het niet erg zou vinden om te verhuizen. Ik dacht dat ik niet zo veel waarde aan het huis hechtte. Maar toen het te koop stond, voelde het anders. Ik realiseerde me dat ik dan ook echt weg zou moeten, en dat vond ik ineens helemaal niet leuk. Ik ben dankbaar dat ik hier nog steeds woon. Dit huis is doordrenkt met herinneringen, ik ken elk hoekje en gaatje. En dat vind ik fijn.’