‘Smart hadj’ maakt bedevaart veiliger voor miljoenen pelgrims

De Saoedische autoriteiten kunnen rustig ademhalen: dit jaar zijn er geen grote ongelukken gebeurd tijdens de hadj. Zeker 2,4 miljoen pelgrims zijn naar Mekka gekomen voor de bedevaart die elke moslim, indien mogelijk, eens in zijn leven moet maken. Het succes is voor een deel te danken aan technologische vernieuwingen.

De hadj is een van de grootste menselijke samenscholingen ter wereld en het is aan Saoedi-Arabië om te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Dat is een enorme uitdaging, en in het verleden zijn er mensen massaal vertrapt, verongelukt of bij brand en rellen omgekomen.

De grootste tragedie vond plaats in 2015. Toen ging het mis bij Mina, een grote vallei even buiten Mekka, waar zo’n 160 duizend tenten stonden. Honderdduizenden gelovigen waren op weg naar de symbolische steniging van de duivel, een ritueel waarbij met stenen naar drie zuilen wordt gegooid om het kwaad te verjagen. Zeker 2.400 mensen stierven toen twee stoeten bij een kruispunt op elkaar botsten.

Sindsdien is er extra personeel aangenomen om de veiligheid te bewaken, en zijn er strakke schema’s voor de rituelen opgetuigd. Daarnaast zijn er elektronische paden en extra poorten aangelegd op de weg naar de zuilen. Dankzij elektronische polsbandjes kunnen autoriteiten de massa goed volgen en zien ze het op tijd als het ergens te druk dreigt te worden. Ook zijn er speciale apps ontwikkeld. De app Smart Hajj stelt pelgrims bijvoorbeeld in staat om hun weg te vinden of om medische hulp in te roepen van hulporganisatie de Rode Halve Maan, nadat zij hun locatie gedeeld hebben.

‘We streven naar een ‘smart hadj’ waarbij de nieuwste technologie wordt gebruikt voor alle activiteiten’, zegt prins Khaled al-Faisal, de gouverneur van de provincie Mekka die het centrale hadj-comité voorzit.

Ondanks de veiligheidszorgen blijven de autoriteiten de faciliteiten rond Mekka uitbreiden om nog meer pelgrims te kunnen ontvangen. Miljoenen moslims over de hele wereld moeten soms jaren wachten op een kans om de hadj te kunnen maken. Zeker een kwart van de pelgrims is afkomstig uit Saoedi-Arabië zelf. Andere landen hebben een quotum, gebaseerd op het aantal islamitische inwoners dat hun land telt. Hierdoor kan maar een fractie van de gelovigen de pelgrimage daadwerkelijk maken. In Indonesië bijvoorbeeld, waar meer dan 200 miljoen moslims wonen, kan het tussen de 7 en 37 jaar duren voordat iemand een visum krijgt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken schat dat tussen de vier- en vijfduizend Nederlanders een bedevaartstocht hebben gemaakt.

