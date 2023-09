Nieuwe documentaire over jazzsaxofonist Wayne Shorter is leerzaam én ontroert ★★★★☆

De Amerikaanse saxofonist Wayne Shorter, rond 1960. Beeld Getty

De première heeft hij niet meer mogen meemaken. Maar wel heeft Wayne Shorter (1933-2023), die op 2 maart van dit jaar op 89-jarige leeftijd overleed, Wayne Shorter: Zero Gravity nog gezien. Meer dan twintig jaar geleden begon documentairemaker Dorsay Alavi aan haar driedelige film over de Amerikaanse jazzsaxofonist, die op zijn 90ste geboortedag, afgelopen 25 augustus, in première ging.

Alavi sprak behalve met Shorter zelf met talloze groten uit de jazz, onder wie Herbie Hancock, Sonny Rollins en Esperanza Spalding (enkele van hen, Jimmy Heath en Greg Tate, overleden eerder dan Shorter.) Ook popicoon Joni Mitchell komt aan het woord, voordat ze in 2015 werd getroffen door een hersenbloeding.

Een vrolijke, minzame man

Vooral dat Alavi Shorter nog in zijn volle werkzame leven heeft gefilmd, maakt de documentaire zo goed. Met name in het laatste deel zien we hem aan het werk, thuis in Los Angeles knippend en plakkend aan partituren, spelend met orkest en met het kwartet waarmee hij de laatste decennia nog prachtige albums maakte. Fraaie beelden, die Shorter laten zien als een vrolijke, minzame man, liefdevol begeleid door zijn derde vrouw Carolina.

Uit die beelden spreekt geluk. En dat gun je als kijker Shorter ook van harte, na het tweede deel waarin zijn persoonlijke leed centraal staat. Shorter verliest eind jaren tachtig zijn moeder en zijn broer Alan, nadat in 1985 al zijn 14-jarige dochter Iska (geboren met een hersenaandoening) is overleden. Shorter laat zich er niet door uit het veld slaan, ook niet wanneer in 1996 zijn tweede echtgenote en moeder van Iska, Ana Maria verongelukt met het vliegtuig waarmee ze naar Europa vliegt om haar man in Rome te zien spelen.

Shorter ontleent veel troost en steun aan het boeddhisme, dat in de loop van zijn leven steeds belangrijker voor hem is geworden. Alavi maakt ook invoelbaar dat Shorter eind jaren zeventig een stapje terug deed in zijn band Weather Report, waarin bassist Jaco Pastorius een steeds prominentere rol kreeg. Shorters aandacht ging toen meer uit naar de zorg voor zijn dochter, minder naar de muziek.

Een begenadigd imitator

Maar ondanks alle drama is Zero Gravity bovenal een uitstekende muziekfilm waarin zeker in het eerste deel een belangrijk deel uit de jazzgeschiedenis wordt verteld. Prachtig zijn de door Shorter zelf vertelde verhalen over zijn jeugd in Newark, waar hij opgroeide met zijn broer Alan, die trompet speelde.

Shorter is niet alleen een goed verteller, hij blijkt ook een begenadigd imitator van zijn broodheren Art Blakey en Miles Davis. Van de laatste doet hij meesterlijk de hese stem na als hij vertelt hoe de trompettist hem smeekte bij hem te komen spelen – een van die cruciale momenten in de jazzgeschiedenis met Wayne Shorter in de hoofdrol die deze documentaire gewicht geven.