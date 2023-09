Gouden Leeuw in Venetië voor ‘Poor Things’ van Griekse regisseur Yorgos Lanthimos

De Griekse cineast Yorgos Lanthimos met de Gouden Leeuw voor zijn film 'Poor Things' op het filmfestival van Venetië. Beeld ANP / EPA

Nee, echt verrast oogt Yorgos Lanthimos (50) niet, als hij zaterdagavond in Venetië de Gouden Leeuw wint voor Poor Things. Maar wat wil je ook? De Griekse cineast, toch al het flegmatieke type, was de hele week al huizenhoog favoriet met zijn verfilming van de vrolijk-feministische en seksueel vrijpostige roman van de Schot Alisdair Gray, uit 1992. Een tweeënhalf uur lange en visueel uitbundige donkere komedie, waarin de à la Frankenstein uit de dood opgewekte heldin Bella Baxter dwars tegen de Victoriaanse etiquette ingaat.

Dé film van de 80ste editie van de Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, erkende ook de jury onder leiding van La La Land-regisseur Damien Chazelle. Hoofdrolspeler Emma Stone was niet aanwezig bij de gala-uitreiking op het Lido-eiland, zoals ze vorig weekend ook al ontbrak bij de wereldpremière van Poor Things, dit vanwege de acteursstaking. Lanthimos, over zijn actrice: ‘Bella Baxter, dit ongelofelijke schepsel, zou niet bestaan zonder Emma Stone - nóg zo’n ongelofelijk schepsel. Zij is deze film, voor én achter de camera.’

De Griek, die zich toelegt op het ontleden van zonderling menselijk gedrag, in absurdistische komedies, brak in 2009 op het festival van Cannes door met Dogtooth. Zijn eerdere films werden, alles opgeteld, al twaalf keer genomineerd voor een Oscar (onder ander The Lobster, The Favourite). Maar de hoofdprijs van een van de grote festivals ontbrak nog; zo’n gouden leeuw, beer (Berlijn) of palm (Cannes). Poor Things zal vanaf februari te zien zijn in de Nederlandse bioscopen.

Juryprijs

De grote juryprijs, ook wel de tweede prijs genoemd, ging naar het nieuwe drama van de Japanse Oscarwinnaar Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car). In het geleidelijk naar een uitbarsting toewerkende Evil Does Not Exist stuit het pr-team van een midden in de Japanse natuur te bouwen glamping-park op onwillige lokale bewoners.

De Zilveren Leeuw (voor de beste regie) ging naar Matteo Garrone voor Io Capitano. De Italiaan, bekend van zijn invloedrijke misdaadfilm Gomorrah (2008), regisseerde een conventioneel, maar wel meeslepend melodrama over twee jonge vluchtelingen uit Senegal, die dwars door de woestijn en over zee Italië proberen te bereiken. Ook de hoofdrolspeler won; debutant Seydou Sarr kreeg de prijs voor beste jonge acteur.

Het beste script was dat van El Conde; Chili’s bekendste cineast Pablo Larraín (tevens scenarist, samen met Guillermo Calderón) maakte een vampierfilm over de bloeddorstige en naar blijkt onsterfelijke oud-dictator Augusto Pinochet.

Cailee Spaeny won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als Priscilla Presley in Sofia Coppola’s biografische drama Priscilla. En Peter Sarsgaard won die voor beste acteur, voor zijn spel als een man met dementie in Michel Franco’s relatiedrama Memory. En zo waren het toch de Amerikaanse acteurs die domineerden op het festival, ondanks de staking van hun vakbond. Zowel Spaeny als Sarsgaard, en de films waarin ze spelen, kreeg speciale toestemming van de vakbond om wél promotieactiviteiten te verrichten. Dit omdat de bij hun films betrokken (onafhankelijke) Amerikaanse filmbedrijven voldoen aan de eisen van de vakbond, in tegenstelling tot de grote studio’s en media-concerns.

Een speciale juryprijs werd toegekend aan het schokkende en indringende Green Border van Agnieska Holland. Een in zwartwit gefilmd en gedramatiseerd verslag van de vluchtelingen-crisis aan de grens van Polen en Wit-Rusland, waarin de regisseur pendelt tussen het perspectief van de grenspolitie, de hulpverleners en de vluchtelingen. Eerder deze week noemde de Poolse minister van Justitie de film (ongezien) ‘Nazi-propaganda’.

Nederland viel tweemaal in de prijzen binnen de competitie van Venice Immersive, voor virtual reality en nieuwe verhalende filmtechnieken. Songs For a Passerby van regisseur Celine Daemen won de grote juryprijs, Flow van Adriaan Lokmans werd geëerd met de speciale juryprijs. Beide vr-producties zijn later dit jaar ook in Nederland te bewonderen.