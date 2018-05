Wat zou Stalin van The Death of Stalin hebben gevonden?

Wat zou Jozef Stalin hebben gevonden van The Death of Stalin, de uit de Russische bioscopen geweerde zwarte komedie over de dagen rond zijn dood? We kunnen enkel gissen. Wat we wel weten, via de Britse historicus Simon Sebag Montefiore, die als eerste westerse journalist toegang kreeg tot de Kremlin-archieven, is dat Stalin een 'verkeerde' film als een persoonlijke belediging kon opvatten. 'Als-ie niet goed is, zetten we de naam van de regisseur op de executielijst', zei de Sovjetleider soms voorafgaand aan de vaste filmavonden in het Kremlin.