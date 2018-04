Waarom Molly Ringwald het moeilijk vindt om naar The Breakfast Club te kijken

Het is een van de klassiekers van de jaren tachtig, een film die in status groeit naarmate de generatie die in het decennium opgroeide ouder wordt. The Breakfast Club van de in 2009 op 59-jarige leeftijd overleden John Hughes is inmiddels opgenomen in de eregalerij van 'The Criterion Collection', een dvd-collectie waarin 'de beste films uit de hele wereld worden verzameld'. Vijf Amerikaanse tieners, die samen ongeveer het hele sociale en psychologische spectrum beslaan, van de nerd tot de 'bad boy', van het rijkeluiskind tot aan het onaangepaste meisje, moeten om uiteenlopende redenen op een zaterdag nablijven op school.