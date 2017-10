Waarom het zo lastig is om films over tennis te maken

Je zou het ironisch kunnen noemen. De beste scènes in Borg/McEnroe hebben slechts indirect met tennis te maken. In de film over de Wimbledon-finale van 1980 wankelt de troon van de tot dan ongenaakbare Zweedse superstertennisser Björn Borg, door toedoen van het Amerikaanse enfant terrible John McEnroe. De film barst van de tennisscènes; we zien de rivalen in hun jeugd (Borg als kind wordt gespeeld door misschien wel de beste tennisser uit de film; Leo, zoon van de echte Björn Borg); we zien ze in wedstrijden ter voorbereiding op Wimbledon, we zien ze diverse rondes doorkomen en we krijgen een half uur lang de finale te zien.