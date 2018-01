Waarom de werken-met-Woody-vraag topacteurs plots met een pr-probleem opzadelt

Tot voor kort viel het risico voor acteurs in een komedie van Woody Allen te overzien. Had je geluk, dat zat je in A Midnight in Paris (2011) of zelfs in Blue Jasmine (2013). Had je pech - arme Greta Gerwig - dan zat je in To Rome With Love (2012), de absolute bodem van het oeuvre van de 82-jarige New Yorker. Maar ook dan rekende niemand je dit al te zeer aan. Je had toch maar met Hem gewerkt - zonder was het cv van een acteur niet compleet.



Goed, er waren die Mia, Dylan en Ronan Farrow. Altijd als er Globes en Oscars werden vergeven, of een Allen-film net feestelijk in première ging, stuurden ze nare en belastende tweets rond over hun ex en stiefvader. Maar, heel eerlijk: niemand in Hollywood zat ermee. Zou je willen werken met Woody Allen? was een onschuldige vraag. Wie wilde dat nou niet?