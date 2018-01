Viel de nieuwe Star Wars tegen? Onderteken dan de petitie - 80 duizend mensen gingen u voor

Gefrustreerde petities

Walsh bleek niet de enige kwade Star Wars-fan. Bijna tachtigduizend geestverwanten tekenden zijn petitie. Zij vinden dat de depressieve Luke Skywalker in The Last Jedi 'niet hun Skywalker' is, of menen dat de film op een andere manier het Star Wars-imperium verkwanselt.



Gefrustreerde filmfans zijn gek op petities. Bijna 170 duizend liefhebbers die boos waren over Justice League willen dat Warner Bros een speciale versie uitbrengt met de geplande soundtrack van Junkie XL. Regisseur Zack Snyder had vanwege privéomstandigheden het stokje overgedragen aan Joss Whedon en die heeft er volgens de ondertekenaars een zootje van gemaakt - ze willen Snyders versie zien. Ene Rebecca G. eist dat Matt Damon uit Ocean's 8 (binnenkort in de bioscoop) wordt gemonteerd: met zijn onhandige uitlatingen over seksueel geweld zou hij niet thuishoren in de eerste Ocean's-film met louter vrouwen in de hoofdrol. Bijna 29 duizend filmfans zijn het met Rebecca eens.



Nog meer kwesties: de uitvoerend producent van The Walking Dead moet worden ontslagen, Wonder Woman moet openlijk biseksueel worden, en als Pornhub jaarlijks op vier mei verandert in 'Porghub' - als knipoog naar het favoriete figuurtje uit The Last Jedi - graag.