Van Romantiek in het Noorden tot alleskunner Alex Klaassen

Theater. De Bovengrens door Hans Sibbel.

Tournee t/m 2 juni.



In een prachtig decor van een kaalgevreten landschap met daarop een vervallen reuzenrad vertelt Lebbis (de artiesten naam van Hans Sibbel) in De Bovengrens over maat houden in bescheiden leven, over het belang van schaarste, over niet door de bovengrens heen willen breken. Naast het sterke inhoudelijke verhaal weet hij volop te vermaken met grappige verhalen over het misleiden van inbrekers en een inventieve manier om een rat in huis te vangen. De gedreven verteller, die duidelijk in vorm is en soms lekker fel uit zijn slof schiet weet als geen ander hoe hij zijn boodschap moet overbrengen.