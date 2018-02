Three Billboards grote winnaar van de Bafta's: de film 'vol woede en hoop' sleept vijf prijzen binnen

De film van regisseur Martin McDonagh, vorige maand ook al de grote winnaar van de Golden Globes, sleepte in totaal vijf prijzen binnen. In zijn dankwoord vertelde McDonagh dat Three Billboards, over een moeder die antwoorden eist van de autoriteiten over de moord op haar tienerdochter, op verschillende manieren hoopvol is, maar dat er ook veel woede inzit.



'Zoals we dit jaar hebben gezien, is woede soms de enige manier om mensen te doen luisteren en te veranderen', aldus McDonagh. Een directe verwijzing naar de wereldwijde #MeToo-discussie waardoor het seksueel misbruik door Hollywood-producent Harvey Weinstein en andere zaken rond ongewenste intimiteiten en misdragingen de afgelopen maanden aan het licht zijn gekomen.