The Shape of Water is misschien toch niet zo origineel: regisseur Del Toro aangeklaagd voor plagiaat

Overeenkomsten

In The Shape of Water wordt Elisa, die werkt als schoonmaakster in een zwaarbeveiligd overheidslaboratorium, verliefd op een gevangen zeemonster. In Let Me Hear You Whisper is eveneens sprake van een schoonmaakster, Helen geheten, die een sentimentele band aangaat met een waterwezen, in dit geval een pratende dolfijn. Beide vrouwen brengen graag tijd door met hun dweil voor de bassin op de melodie van een liefdeslied. Beiden beramen ook een ontsnappingspoging voor het waterwezen met behulp van een wasserettekar. Ook opvallend: beide verhalen spelen zich af in het Amerika van de jaren zestig, midden in de Koude Oorlog.



De makers van The Shape of Water houden vol dat 'de film een origineel verhaal vertelt'. Daarnaast heeft een woordvoerder van filmbedrijf Fox Searchlight laten weten 'nog nooit van het toneelstuk te hebben gehoord'. 'We zullen met hand en tand verdedigen dat The Shape of Water een authentieke en grensverleggende film is', is te lezen in een verklaring.