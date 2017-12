The Season, The Party en het Wereldkerstcircus

Film: The Long Season

Regie Leonard Retel Helmrich.



Anderhalf jaar filmde de Nederlands-Indonesische documentairemaker Leonard Retel Helmrich de levens van Syrische vluchtelingen in het Khiara-vluchtelingenkamp in de Libanese Bekavallei, tussen Beiroet en de Syrische hoofdstad Damascus. Dat had een zwaarmoedig verslag kunnen opleveren maar het tegendeel is waar. Een jochie knutselt van een plankje, bakje en wat blikjes een vrachtwagen met laadbak. Een leraar maakt een flipperkast van elastiekjes, spijkers, wasknijpers en touw. Het is in feite een cliché, menselijke veerkracht tonen in ellendige situaties, maar de wijze waarop in The Long Season, hoop en plezier gestalte krijgen verdient alle lof. De film werd vorige maand op het Idfa bekroond als beste Nederlandse documentaire.



Floortje Smit