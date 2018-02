The Post: een film die 'alleen in 2017 kon worden gemaakt'

Nee, zegt Steven Spielberg, zijn nieuwe film The Post is níét bedoeld als klap in het gezicht van Donald Trump. Ad rem: 'Ik beschouw de film als een boeket bloemen voor journalisten wereldwijd.' Dan, in ronkend Spielbergiaans: 'The Post gaat over journalisten die door hun vasthoudendheid uitgroeien tot patriotten.'



Desondanks maakte de 71-jarige sterregisseur vorig jaar haast met zijn film over de geruchtmakende Pentagon Papers-publicatie in The Washington Post, in 1971.