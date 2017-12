The Disaster Artist, Humor in de Gouden Eeuw en Molly's Game

1. Film - The Disaster Artist

Regie James Franco.



The Disaster Artist gaat over de wonderlijke productieperiode van de rampfilm The Room en over de eveneens wonderlijke vriendschap tussen regisseur Tommy Wiseau en de jonge acteur Greg Sesteros. Voor wie niet weet dat het om een waargebeurde geschiedenis gaat, moet de komedie van James Franco volslagen belachelijk lijken; zo vreemd als The Disaster Artist verzin je het niet. Wiseau, gespeeld door Franco zelf, is een ambitieuze narcist die zich niets aantrekt van goede raad en de ene verkeerde beslissing na de andere neemt.



The Disaster Artist drijft gelukkig niet op leedvermaak; de film gaat over oprechte vriendschap en laat zien dat naïviteit en onkunde soms toch tot succes leiden.