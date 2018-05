The Death of Stalin is Monty Pythonesk, maar blijft dicht bij historische werkelijkheid

'Een Westers plan om Rusland te destabiliseren', zo noemde een hoge adviseur van het Russische ministerie van Cultuur The Death of Stalin. Ook een gezelschap van Russische politici, historici, kunstenaars en overige prominente belangstellenden, onder wie de dochter van Stalins legendarische generaal Zjoekov, dat de Britse komedie alvast in voorvertoning mocht bekijken, kon niet lachen om de film over de dagen na de dood van de Sovjetleider in 1953. Zij stuurden een dag later een brandbrief aan het Russische ministerie van Cultuur: The Death of Stalin was 'extremistisch' en 'beledigend'.