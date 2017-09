Soms is de realiteit mooier dan welk script ook. Dirk Kuijt keerde in 2015 terug naar Feyenoord om prijzen te winnen bij de club van zijn hart. Hij had niet veel tijd, want hij raakte op leeftijd, hij was al midden dertig. Zijn inspanning leidde tot een ongelooflijke apotheose. Op de laatste dag van zijn leven als voetballer, nadat hij tot zijn ontzetting een tijd uit het basiselftal was gelaten, keerde hij op 14 mei 2017 terug, om drie keer te scoren in het duel met Heracles, de kampioenswedstrijd.