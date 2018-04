Ross Sutherland vertelt, rapt en dicht op hoog niveau in zijn 'vhs-performance'

De videoband die de Schotse schrijver, dichter en theatermaker Ross Sutherland (37) voor het witte doek in de Amsterdamse bioscoop Eye omhooghoudt, is niet zomaar een band. Het publiek, vrijdagavond op de 34ste editie van het Imagine Film Festival, weet dat: het is de alom bekroonde 'vhs-performance' Stand By for Tape Back-Up.



Sutherland, geheel in het zwart, vertelt, rapt en dicht een vol uur over de videoband die hij erfde van zijn in 2007 overleden opa.