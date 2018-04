Revolutionair: een highschoolfilm waarin het tienermeisje een volwaardig personage is

Greta Gerwig is dol op de zoete highschoolklassiekers van John Hughes uit de jaren tachtig, waarin tieners rondhangen bij kluisjes, verliefd worden, voor het eerst kussen, spijbelen en moeten nablijven, naar het eindbal gaan in suikerspinachtige jurken en op die manier leren hoe het leven en zijzelf in elkaar steken. Films als The Breakfast Club, of 16 Candles, of Pretty in Pink - haar favoriet.