Regisseur Susanna Nicchiarelli brengt een ode aan zangeres Nico: 'Ik viel als een blok voor haar sarcasme en zelfbewustzijn'

Ze begonnen er twintig jaar later nóg over, de journalisten. Over Nico's tijd bij popgroep The Velvet Underground, toen ze in 1967 als bloedmooie blondine met diepe stem zong op de beroemde lp met de banaan op de hoes, The Velvet Underground & Nico. Of over haar wilde nachten in The Factory, de legendarische New Yorkse studio van kunstenaar Andy Warhol, die haar zijn muze noemde.