Regisseur Joram Lürsen over Bankier van het verzet: 'Een apart genre bínnen het oorlogsgenre'

'Ik heb er altijd een beetje lacherig over gedaan', antwoordt Joram Lürsen (54), gevraagd naar de Nederlandse filmtraditie over de Tweede Wereldoorlog. 'Ik zat in de jaren tachtig op de Filmacademie, toen kwam de ene na de andere Nederlandse oorlogsfilm uit, waar wij natuurlijk een enorme mening over hadden, want we waren jong. We maakten er grapjes over: dat er meer acteurs waren die verzetshelden speelden dan er ooit verzetshelden zijn geweest.