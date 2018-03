Prijzen vallen zoals verwacht bij Oscaruitreiking: Shape of Water zegeviert, acteursprijzen voor Three Billboards en Darkest Hour

De acteursprijzen vielen exact zoals vooraf verwacht. De Brit Gary Oldman (59) won voor zijn hoofdrol als Churchill in Darkest Hour, en de Amerikaanse Frances McDormand voor haar rol van de moeder die in opstand komt tegen het plaatselijke en onbenullige mannelijke gezag, in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. De 60-jarige actrice vroeg of alle genomineerde vrouwen in de zaal wilden opstaan: 'Kijk naar ons. We hebben verhalen te vertellen, films te maken.'



De 90ste Oscaruitreiking diende aan allerlei verwachtingen voldoen. Stilstaan bij de #MeToo-beweging, maar niet de héle tijd. Anciënniteit en allure uitstralen, maar ook ruim baan bieden aan vooruitgang, nieuwe gezichten. En bovenal dat in de hashtag-jaren beschadigde imago (eerder ook #OscarsSoWhite) weer wat opvijzelen: Hollywood voor het voetlicht brengen als de plek waar dromen wél uitkomen. Ook voor vrouwen, migranten of Amerikanen met een donkere huidskleur.