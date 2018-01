Paul Thomas Anderson woont bijzondere première nieuwe film bij tijdens Filmfestival Rotterdam

Punch-Drunk Love

In 2003 was Paul Thomas Anderson, PTA voor zijn fans, ook in Rotterdam, toen met de verrassende opvolger van zijn succesfilm Magnolia: de romantische tragikomedie Punch-Drunk Love. Hierin speelt komiek Adam Sandler een ingetogen rol als getroebleerde handelaar in toiletartikelen en pudding.



Anderson had het destijds in Rotterdam uitstekend naar zijn zin. Volgens een verslaggever van het Rotterdams Dagblad stal hij lelijke asbakken ('Die neem ik mee naar huis') en gebruikte hij vaak het woord fucking. Hij deed bovendien zijn reputatie als perfectionist eer aan. Hij wilde controleren of de projectie van Punch-Drunk Love wel aan zijn hoge eisen voldeed, dit tot verrassing van de festivalorganisatie, die geen stoel had vrijgehouden in de uitverkochte zaal. Vanaf de trap inspecteerde Anderson de vertoning. Naar later bleek had hij van tevoren de technische specificaties opgevraagd van de zaal in Pathé Schouwburgplein, om een speciaal daarop toegesneden filmprint te laten maken.