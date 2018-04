Overleden Austin Powers-acteur Verne Troyer (1969-2018) genoot cultstatus en was slapstick-kanon

'Ik noem hem... Mini-Me', sprak de door komiek Mike Myers vertolkte Doctor Evil over de naar zijn evenbeeld geschapen miniatuurversie, in het tweede deel The Spy Who Shagged Me (1999). En vanaf dat moment ging Troyer - plots een beroemdheid - onder die naam door het Hollywood-leven. Zijn dialoog bleef beperkt tot een enkele keelklank; 'ieeeeh', maar als Mini-Me had Troyer een flink aandeel in de groteske vechtscènes in de exceptioneel flauwlollige komedies.



Van alle Hollywood werkzame acteurs met de groeistoornis achondroplasie was Troyer verreweg de kleinste. Hij mat slechts tachtig centimeter, had weinig stemvolume. Opgegroeid in een gezin te Michigan, met ouders die zich in zijn jeugd losmaakten van de strenggelovige Amish gemeenschap, belandde hij in de filmwereld toen er een stuntbaby werd gezocht voor Baby's Day Out (1994). Er volgden meer, veelal korte en komische optredens, in films als Jingle All the Way (1996) en Men in Black (1997).



Troyer werd vaak gecast als slapstick-kanon: de geringe lengte, de gebaartjes en die intense oogopslag. Regisseur Terry Gilliam bood Troyer een meer inhoudelijke rol in zijn reizende circus-sprookje The Imaginarium of Doctor Parnassus, maar die film uit 2009 liep averij op toen steracteur Heath Ledger halverwege de opnamen overleed. Troyer bleef in de schijnwerpers middels allerlei televisieoptredens, waaronder een optreden in Celebrity Big Brother. De laatste jaren van zijn leven worstelde hij met een alcoholverslaving, waarvoor hij meermaals werd opgenomen. In de door naasten op Facebook geplaatste verklaring wordt geen expliciete reden genoemd voor het overlijden, maar verwijst de familie wel naar depressie.