Op zoek naar de heilige graal van het filmtoerisme: de laatste rustplaats van Luke Skywalker

Hij is zo dichtbij, de heilige graal van het filmtoerisme. Vanaf een expeditiebootje in de Atlantische Oceaan zien we het jedi-dorp op de waterplaneet Ahch-to, de laatste rustplaats van Luke Skywalker uit Star Wars. Of in werkelijkheid: zes eeuwenoude bijenkorfachtige stenen hutten boven op Skellig Michael, het 12 kilometer uit de Ierse kust gelegen rotseiland dat als decor diende in The Force Awakens (2015) en The Last Jedi (2017).