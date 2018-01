Nieuwe Star Wars valt tegen? Onderteken de petitie

Toen Star Wars-fan Henry Walsh na het zien van The Last Jedi uit de bioscoop kwam, was hij teleurgesteld én hij had verschrikkelijke pijn. Eerder in december had hij een ongeluk gehad, waardoor hij in een rolstoel zit en niet lang rechtop kan zitten. Maar een beetje fan heeft wat over voor een nieuwe Star Wars, natuurlijk.



The Last Jedi viel dus tegen. En niet zo'n beetje ook: thuis maakte Walsh 'gefrustreerd en onder de medicijnen' meteen een petitie aan via change.org: 'Disney moet Star Wars VIII uit de officiële canon schrappen.