'Ich bin ein Berliner Hund'

De Russische Elena Okopnaya kreeg een Zilveren Beer voor haar productie- en kostuumontwerp van het historische drama Dovlatov, over zes dagen in het leven van de dissidente dichter Sergej Dovlatov. De prijs voor beste documentaire ging naar Waldheims Walzer van Ruth Beckermann. De beste korte film was The Man Behind the Wall van Argentijns-Israëlische filmmaker Ines Moldavsky. Ana Brun kreeg de Beer voor beste actrice, voor haar rol in het lesbische/post-koloniale drama Las herederas, uit Paraguay. Zelfs de enige Nederlandse winnaar was vrouw, zij het in een uithoek van het festival. Daar kreeg op vrijdag al Sarah Veltmeyers Kiem Holijanda, over de toekomstdromen van twee broers in Kosovo, de Kristallen Beer voor beste korte film van de jongerenjury in het jeugdprogramma Generation 14plus.



Mannen waren er ook, zaterdag op het podium in Berlijn. Beste scenario was voor Manuel Alcalá en Alonso Ruizpalacios, van de Mexicaanse heistfilm Museo. De Fransman Bajon was beste acteur, voor z'n rol als drugsverslaafde twintiger in katholiek kuuroord in The Prayer.



De beste regisseur, Wes Anderson voor zijn heerlijke hondenanimatiefilm Isle of Dogs (spreek uit: I Love Dogs), kon niet op de uitreiking verschijnen en liet zijn prijs ophalen door Bill Murray, die in de film een hondenstem verzorgt. De acteur stal pardoes de show. 'Nooit gedacht dat ik naar m'n werk zou gaan als hond en thuis zou komen met een beer', zei hij. En, op zijn Bill Murray's: 'Ich bin ein Berliner Hund.'