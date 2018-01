Na het winnen van een Oscar mocht Helen Mirren eindelijk in actiefilms spelen

'Eén van de prachtige voordelen van het winnen van de Oscar', zegt Helen Mirren (72), 'was dat ik ineens in actiefilms mocht.'



Ze speelde in zo'n honderd bioscoop- en televisiedrama's, maar pas toen ze tien jaar geleden het beeldje won voor haar rol als Elizabeth II in The Queen, kwam er een niche bij: het actiegenre.



Sindsdien schoot Dame Mirren met machinegeweren in de spionnenblockbuster Red (2010) plus het onvermijdelijke vervolg Red 2 (2013), en kwam ze voorbij als racemoeder in de coureurs-franchise Fast and Furious (2017).