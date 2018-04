Miloš Formans (1932-2018) favoriete filmpersonages kwamen in opstand tegen het gezag

Voor Miloš Forman de regie aannam van One Flew Over the Cuckoo's Nest, werd de vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden cineast gewaarschuwd. Doe maar niet, zeiden bevriende collega's. Die jarenzestigbestseller van Ken Kesey over rebel McMurphy en de gedweeë indianenreus chief Bromden, twee patiënten in een door zuster Ratched gerunde psychiatrische inrichting te Oregon, was immers véél te Amerikaans om te worden verfilmd door een regisseur uit Tsjechoslowakije, die de Engelse taal ook nog eens beperkt machtig was.



Maar Forman zag Kesey's roman niet zozeer als literatuur, of fictie, zo verklaarde hij later in interviews. 'One Flew Over the Cuckoo's Nest was het leven dat ik leidde in Tsjechoslowakije, van mijn geboorte in 1932 tot 1968. De communistische partij was mijn zuster Ratched, die me vertelde wat ik wel en niet kon doen, wat ik wel en niet mocht zeggen, waar ik wel en niet mocht staan, wie ik wel en niet was.'



Bij de Oscaruitreiking, in 1976, zegevierde zijn One Flew Over the Cuckoo's Nest in alle grote categorieën: beste film, regie, acteur (Jack Nicholson), actrice (Louise Fletcher) en script, pas als tweede film in de geschiedenis, na Frank Capra's It Happened One Night (1934).