Met de uitreiking van de SAG Awards is het giswerk voor de grootste prijzen - de Oscars - begonnen

Graadmeter voor de Oscars

Vooral deze laatste prijzen, die worden uitgereikt door de acteursvakbond in Hollywood, worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. Het verklaart de blijdschap van hoofdrolspeler Frances McDormand en de cast van Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. De zwarte filmkomedie was de grote winnaar bij de Screen Actors Guild Awards met drie onderscheidingen.



McDormand werd met de SAG voor beste actrice bekroond voor haar rol als rouwende moeder die antwoorden eist van de autoriteiten over de moord op haar dochter. De prijs voor beste mannelijke bijrol ging naar Sam Rockwell, die in de film een racistische agent speelt. Daarnaast vielen ook de acteurs van Three Billboards Outside Ebbing, Missouri als groep in de prijzen.



