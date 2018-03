Martin Scorsese krijgt ereprijs voor innovatieve regisseurs op openingsavond filmfestival Cannes

Mean Streets speelt zich af in Little Italy, de ruige New Yorkse buurt waar Scorsese opgroeide als telg van een Italiaans-Amerikaanse migrantenfamilie. Harvey Keitel speelt Charlie, een jonge misdadiger in spe die zich omhoog wil werken in de maffia, maar intussen zijn heetgebakerde vriend Johnny Boy (Robert De Niro) in toom probeert te houden. Groot liefhebber van Mean Streets bleek vorig jaar de Nederlandse regisseur Martin Koolhoven. Toen De Volkskrant hem, ter gelegenheid van de grote tentoonstelling en retrospectief van Scorseses films in filmmuseum EYE, vroeg wat zijn werk zo meesterlijk maakt, was Koolhoven lyrisch over Mean Streets.