Mark Wahlberg verdient te veel, maar valt dat hem kwalijk te nemen?

Wanneer zou acteur Mark Wahlberg 'o jee' hebben gedacht? Toen hij regisseur Ridley Scott en actrice Michelle Williams in interviews hoorde verkondigen dat iedereen de reshoots van All the Money in the World zo goed als gratis deed? Omdat ze het in het kader van #MeToo zo belangrijk vonden dat de van seksueel misbruik beschuldigde Kevin Spacey werd vervangen door Christopher Plummer? Of pas toen bekend werd dat Wahlberg daarbij wél gewoon 1,5 miljoen dollar toucheerde, en tegenspeelster Williams slechts duizend dollar?



Pijnlijk, dit idiote loonverschil. Ongelijkheid in salaris tussen acteurs en actrices ligt al een paar jaar gevoelig en kwam de afgelopen maanden juist tijdens #MeToo-discussies vaak ter sprake.