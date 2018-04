Mark Hamill, de acteur die Luke Skywalker speelt in Star Wars, vond de plotwendingen in The Last Jedi zelf ook vrij extreem

Ik had nooit verwacht dat ik nog eens zou opdraven als Skywalker', zegt Mark Hamill (66), grijze baard, vriendelijk rond gezicht. 'Star Wars had een begin, een midden en een eind - ik dacht dat het klaar was. Dat ze bij de nieuwe avonturen géén eerdere personages zouden inzetten.'



Zijn allereerste dag op de Star Wars-set, in 1976, bracht Hamill door in de Tunesische woestijn, die diende als Luke Skywalkers stoffige thuisplaneet. Toen de Amerikaanse acteur zijn rol hervatte in 2014, voor de derde filmcyclus, voerde de eerste draaidag hem naar een in zee gelegen rots voor de kust van Ierland: de waterplaneet Ahch-To.