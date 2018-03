Maria Magdalena blijft een multi-interpretabel icoon. Daar gaat een nieuwe film weinig aan veranderen

Pal voor Pasen krijgt Maria Magdalena haar eigen biopic. In filmtermen gesproken: ze heeft nu haar eigen spin-off. Dat kennen we uit het Marvel-universum, waarin bijfiguren van de stripwereld ook plotseling hun eigen filmepisode mogen dragen. Want dat was het Bijbelse personage Maria Magdalena lang: een bijfiguur, overschaduwd door Jezus. In de gratie, uit de gratie, ze werd door paus Gregorius de Grote reeds in 591 weggezet als prostituee. Dat label bleef eeuwen aan haar kleven. In verhulde termen werd ze de 'boetvaardige zondares'genoemd.