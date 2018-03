Madonna regisseert film over levensverhaal ballerina Michaela DePrince

Popster Madonna regisseert de film over het levensverhaal van ballerina Michaela DePrince. DePrince (23), inmiddels tweede soliste bij Het Nationale Ballet in Amsterdam, schreef in 2014 samen met haar Amerikaanse adoptiemoeder Elaine DePrince haar autobiografie, Ze noemden me een duivelskind, verschenen bij House of Books. Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer verwierf in 2015 de filmrechten. Camilla Blackett, bekend van de hitseries New Girl en Fresh of the Boat, schrijft het script. Een releasedatum van de film is nog niet bekend.



Het levensverhaal van DePrince biedt filmmateriaal bij uitstek. Ze werd geboren in Sierra Leone en verloor daar haar beide ouders door honger en oorlog. In het weeshuis kreeg ze te horen dat niemand haar zou willen adopteren vanwege haar huidaandoening: DePrince heeft pigmentziekte vitiligo. Door de vlekjes in haar hals werd ze als duivelskind gezien; in het weeshuis werd ze verwaarloosd en soms zelfs mishandeld. Ze koesterde er een fotootje van een ballerina als kostbaar bezit. Als 4-jarige werd ze geadopteerd door een Amerikaans echtpaar uit New Jersey.