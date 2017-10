Londense politie breidt onderzoek naar filmproducent Weinstein uit

Satire

Grappen maken over het seksschandaal rond Weinstein ligt in de Verenigde Staten vooralsnog gevoelig. Dat heeft komiek en presentator van de The Late Late Show James Corden ondervonden na enkele grappig bedoelde opmerkingen over Weinstein tijdens de openingsspeech op een aidsgala. Corden zei er onder meer: 'Het is een mooie avond hier in LA, zo mooi, dat Weinstein 'm al heeft gevraagd mee te gaan naar z'n hotel en hem een massage te geven.'



Het kwam de Britse presentator op enorme kritiek op sociale media te staan. Onder meer actrice Rose McGowan, één van de vrouwen die Weinstein beschuldigt van seksueel misbruik, reageerde op de speech. McGowan maakte Corden op Twitter uit voor 'een zwijn' en schreef: 'Het publiek horen joelen en lachen toont precies hoe Hollywood echt in elkaar zit.' Corden heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor de grappen.