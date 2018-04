Lars von Trier is geen nazi: 'Ik ben een blauwe rups met een zonnebloem in m'n kont'

'Ik had beter kunnen zeggen dat ik een blauwe rups was met een zonnebloem in m'n kont.' Dat zei Lars von Trier deze week over die keer in Cannes toen hij zichzelf een nazi noemde en het festival hem uitriep tot persona non grata. De Franse justitie onderzocht nog even of de cineast strafbaar was, wegens het 'verheerlijken van oorlogsmisdaden'.



Het was een grap, dat van die nazi. En iedereen die erbij was, die ochtend in de volle perszaal in Cannes, wist dat het een grap was. Von Trier antwoordde schertsend toen hem werd gevraagd naar zijn Duitse komaf, en kwam uit bij Hitler.