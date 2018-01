Joaquin Phoenix: 'Het is iets instinctiefs, de keuze voor een film. Een bepaalde drang: ik móét deze ervaring hebben'

Het gaat Joaquin Phoenix (43) beter af. Iets beter, in elk geval. De publieke optredens. Vijf jaar geleden, bij de presentatie van The Master van Paul Thomas Anderson, liep de acteur halverwege de persconferentie plots weg, en werkte hij zich geagiteerd langs de tafelgesprekken met plukjes pers. Maar afgelopen mei in Cannes, een dag voor de wereldpremière van You Were Never Really Here, deed een geheel in het zwart geklede Phoenix zijn best de pers voorkomend te woord te staan.