Je zou bijna vergeten dat er ook het een en ander wél klopt in Bankier van het verzet

De timing was beroerd - of briljant, zegt u het maar. Het weekend voor de feestelijke première van Bankier van het verzet, in de markt gezet als 'het vergeten verhaal van held en bankier Walraven van Hall', kwam NRC met een artikel onder de kop: 'Hoe die andere verzetsbankier uit de geschiedenis verdween'. Een stuk over Iman Jacob van den Bosch, ook een spilfiguur in het verhaal, maar in de film alleen te zien in een bijrol, onder zijn schuilnaam Van den Berg.