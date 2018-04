Japanse animatiemeester Isao Takahata (82) overleden, medeoprichter van de fameuze Ghibli-studio

Anders dan Miyazaki besteedde Takahata het tekenwerk van zijn films uit; hij bedacht alles, stuurde de stijl, maar zette zelf geen strepen op papier, of op het beeldscherm. De twee Japanners waren soms rivalen, binnen dezelfde studio, maar beïnvloedden elkaar ook: Miyazaki zou het sociaal bewustzijn in zijn oeuvre danken aan Takahata.



Als kind van negen was de in 1935 in de Mie-prefectuur geboren Takahata getuige van het Amerikaanse bombardement op Okayama, in 1945. Een bombardement, eveneens op Japan, stond ook aan de basis van Takahata's gevoelige animatiefilm Grave of the Fireflies, uit 1988, naar een kort verhaal over een broer en zus die hun moeder verliezen in de oorlog. Dankzij die film, zijn eerste speelfilmregie voor Ghibli, gold de toen al decennia lang in de Japanse animatiewereld actieve Takahata ineens ook ver over de grens als groot animatiekunstenaar.