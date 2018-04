Italiaanse filmmaker Vittorio Taviani (1929-2018) laat met zijn broer Paolo een machtig oeuvre achter

Het mysterieuze

Amerikaanse droom Zoals zoveel Europese cineasten waagden ook de Taviani's de stap naar Amerika, en net als in zoveel andere gevallen liep dat niet bepaald uit op een succes. Good morning Babilonia, over twee Italiaanse broers die in Hollywood aan de slag gaan op de set van D.W. Griffiths Intolerance, mislukte volkomen - deels omdat de Taviani's het Engels niet machtig waren en dus hun spelers niet fatsoenlijk konden regisseren. 'De film hoort bij ons oeuvre,' aldus Vittorio in 1993 tegen filmtijdschrift Film Quarterly. 'Hoe goed of slecht hij is, is een ander verhaal. Maar het blijft belangrijk dat een cineast de realiteit die hij kent ook buiten de grenzen van zijn land laat weerklinken.'

Dierbaar was ook het contact dat de Taviani's in hun jonge jaren legden met de Nederlandse cineast Joris Ivens, met wie ze samen de film Italy is Not a Poor Country draaiden. 'Het was toen dat we inzagen hoe creatief het is om documentaires te maken... En dat dat niets voor ons was,' vertelden de Taviani's in 2013 aan filmjournalist Bilge Ebiri. In interviews haalden de Taviani's regelmatig aan wat Ivens zei toen ze hun materiaal voor Italy is Not a Poor Country aan hem leverden. 'Prachtig. Het is alleen geen documentaire, maar fictie.'



De alledaagse werkelijkheid was voor de Taviani's niet genoeg; de magie, de droom, het irreële en het mysterie van de natuur moesten ook hun weg zien te vinden in het Taviaanse universum. 'De mens weet veel, heeft veel geleerd en is creatief,' zeiden ze in 1993 tegen de Filmkrant. 'Maar de hoeveelheid kennis die de mens heeft, is niets in vergelijking met al die geheimen van het heelal die hij niet weet. Je kunt wel op de deuren van die mysteries kloppen, maar je zult nooit definitieve antwoorden krijgen.'



Die opvatting vind je terug in een film als Kaos, met zijn maanzieke en in reuzenkruiken ingeklemde personages, maar ook in hun voorlaatste productie, het in Berlijn met de Gouden Beer bekroonde Caesar Must Die. Op het eerste gezicht een sober opgezette documentaire over een door geïnterneerden gebrachte Shakespeare-voorstelling in de zwaarbewaakte Romeinse Rebibbia-gevangenis, maar toch ook een ode aan de verbeelding. 'Zo zagen we vlak voor de voorstelling een van de spelers in de zaal teder langs het zitvlak van een stoel strijken', vertelde Paolo in 2012 aan de Volkskrant. 'Natuurlijk wisten we niet wat hij hierbij dacht en dat hebben we hem ook niet gevraagd; we bedenken zoiets liever zelf. Dus hoor je in de film de acteur mijmeren dat er straks misschien een vrouw op die plaats gaat zitten. Het is als een ontmoeting tussen onze fantasie en dat wat we daadwerkelijk zagen.'



In hun vaak als raamvertelling opgezette films grepen de Taviani's veelal terug op grote klassieke schrijvers, van Shakespeare, Tolstoj (Il sole anche di notte, 1990) en Goethe (Le affinità elettive, 1996) tot twee keer Pirandello - Kaos en Tu ridi (1998). Maar van pure historische drama's was nooit sprake, ook al kun je hun films daar door hun situering en aankleding soms makkelijk voor aanzien. Fiorile (1993), over de vondst van een kist vol goud die een boerenfamilie drie generaties lang in ongeluk onderdompelt, was hun commentaar op de hebzucht die het Italië van de jaren tachtig beheerste. De pest-epidemie die in Boccaccio's Decamerone voortdurend op de achtergrond speelt, werd in Maraviglioso Boccacio (2015) een metafoor voor de rampspoed van de 21e eeuw. 'De plaag waar Boccaccio over schreef is tegenwoordig overal op de wereld aanwezig,' zeiden de Taviani's in 2015 tegen Cineuropa. 'Denk aan de volgelingen van IS die de hoofden van mensen afsnijden, denk aan de onrechtvaardigheid van oorlogen als die in Libië, of denk aan de enorme werkeloosheid die in Italië onder jongeren heerst.'



Maraviglioso Boccacio, gemaakt op de vleugels van het succes van Caesar Must Die, zou de allerlaatste film van de Taviani's blijken. Ongetwijfeld hadden de broers er nog veel méér willen regisseren. Paolo, in 2013 tegen The New York Times: 'We zullen pas stoppen als ons gevoel voor verwondering is uitgeput, en wanneer we geen sterke emoties meer voelen.'